26年ぶりメダル獲得ルーマニア女子代表、祝福パフォーマンスが物議　卓球世界選手権

【NEWSIS】世界卓球選手権大会で、ルーマニア女子代表の振る舞いを巡り「マナー違反だ」との論争がぼっ発した。26年ぶりにメダルを獲得したルーマニア女子卓球代表の選手たちが、卓球台の上に上がって「祝福パフォーマンス」を繰り広げたからだ。

ルーマニア女子卓球代表は英国ロンドンで開催された世界卓球選手権団体戦の準決勝で、中国代表に0－3で完敗。決勝進出はならなかったものの、ルーマニア女子はすでに銅メダルを確定させていた。大会規定により3位決定戦が実施されなかったため、ベスト4進出が銅メダル獲得を意味していたのだ。

問題の振る舞いが見られたのは、フランスとの準々決勝の後だった。ルーマニアはフランスに3－1で逆転勝利を収め、準決勝進出を決めた。さらに、これはルーマニアにとって26年ぶりの世界選手権でのメダル獲得を意味していた。

ルーマニアの勝利を確定させたベルナデッテ・スッチは、卓球台の上に上がり、チームメートもそれに続いた。卓球台の上に並んで立った選手たちは、観客に向かって手を振った。

国際卓球連盟（ITTF）は、この写真をインスタグラムにアップし「ルーマニアのスッチが最後の試合に勝ち、彼女たちの感情が噴出した。フランスを相手に驚くべき勝利を挙げた後、ものすごい感情が感じられた」とつづった。

しかし一部のファンは、「卓球台に上って台を踏むという行動は不適切だ」と指摘した。

「卓球台の上に乗るのはスポーツマンシップに反する。リスペクトがない」「卓球台の上に乗るという行為は適切なのか」「警告が与えられるべきだった」など、マナーに問題があるとの反応が相次いだ。

パク・ユンソ記者