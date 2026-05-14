飼い主の金のネックレスを飲み込んだ犬2匹が緊急手術　／タイ

【NEWSIS】タイで、ペットとして飼われている犬2匹が600万ウォン（約63万円）超相当の金のネックレスを飲み込み、緊急手術を受けたことが分かった。

【写真】手術後に安静にしている犬2匹と胃のレントゲン写真

タイ・メディア「ザ・タイガー」が8日（現地時間）、報じた。それによると、このエピソードをSNS（交流サイト）に投稿したのはタイ人男性のナッタポン・ルカチャットさん（41）。

飼っている3匹の犬のうち2匹が、ナッタポンさんの眠っている隙に椅子の上に置いてあった金のネックレスを口に入れ、飲み込んでしまったことが分かった。ネックレスは21万バーツ（約102万円）相当の高価なものだったという。

事故が発覚したのは翌朝だった。ナッタポンさんが交際女性の慌てた悲鳴で目覚めると、現場には金のネックレスが細かくちぎれて散らばっていたという。2匹の犬はすでにかなりの量の金を飲み込んでいた。

残っていた金をかき集めたところ、愛犬たちが飲み込んだ金のネックレスの価値は14万バーツ（約68万円）以上だった。

その後、愛犬たちは嘔吐（おうと）し、排せつ物からもちぎれたネックレスが見つかった。ナッタポンさんは急きょ動物病院に愛犬たちを連れていき、レントゲン検査を受けたところ、愛犬たちの胃の中に複数の金属の破片があるのが確認された。

獣医師は危険な状態だと判断し、ただちに手術を実施した。ナッタポンさんは愛犬たちの手術の後、SNSで「現在は2匹とも病院で集中治療を受けているが、状態は安定している」と報告した。

ナッタポンさんは愛犬たちが飲み込まなかった金と、排せつ物の中から出てきた金の一部を集め、貴金属販売店で売ったという。かき集めた金が正確にいくらで売れたのかは公開されていない。

キム・ヘギョン記者