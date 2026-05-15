ドアに額ぶつけた曺国候補、目の回りに青アザ　6月3日補選

韓国の国会議員補欠選挙（6月3日）に京畿道平沢市から出馬した革新系野党・祖国革新党の曺国（チョ・グク）代表が、右目の回りにアザができた写真を公開し、「アザのある目でも歩き続けます」と述べた。

曺国代表は13日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に「寝て起きたら目の回りが腫れて、アザができていました」と書き込み、写真を数枚掲載した。

【写真】青く腫れた目にばんそうこうを貼っている曺国候補

そして、「文在寅（ムン・ジェイン）政権時、青瓦台（韓国大統領府）に勤めていた室長、首席秘書官、秘書官の方々が選挙事務所にいらっしゃいました」「右目にアザができているのを見て驚かれましたが、『厄落としだ』と言って励ましてくださいました」とつづった。

さらに、「街で会う市民の皆さんにも驚かれます」「処置を誤ったことについておわび申し上げます」「アザが完全に消えるまでには2－3日かかりそうです」とも書いた。

曺国代表は前回の投稿で、「昨日の日程中、ドアが額に強くぶつかる小さな事故が起きました」と、目にアザができた経緯を説明していた。

また、「午前8時のラジオ番組インタビュー後、（京畿道平沢市）安仲邑の病院に行き、注射していただき、薬も受け取りました」「医師や看護師、住民の皆様の応援に感謝しています」と伝えた。

その上で、「消炎剤は少し強いかもしれないので、何か食べてから薬を飲むようにと勧められ、近所の有名なカフェ・ベーカリーに来ました」と語り、平沢市内のカフェの写真も合わせて掲載した。

その投稿を見た支持者たちは「一日しっかり休んでください」「大きなケガではなくて良かった」「お体にお気をつけください」などのコメントを寄せている。

チャン・ヒョクス記者