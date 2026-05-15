また日本関係船舶がホルムズ海峡通過…高市首相「イラン大統領に直接働きかけ」

日本の高市早苗首相は14日、交流サイト（SNS）「X（旧ツイッター）」の自身のアカウントに「ペルシャ湾に滞留していた日本関係船舶1隻が5月14日、ホルムズ海峡を無事通過し、ペルシャ湾外へ退避し、日本へ向けて航行している。当該船舶には4名の日本人乗組員が乗船している」と明らかにした。

【写真】ホルムズ海峡で爆発した韓国貨物船の損傷部分

日本のメディアによると、この船は日本の石油元売り大手ENEOS（エネオス）ホールディングスのグループ会社が所有するタンカーだと言われているという。

4月29日に日本の石油大手・出光興産の原油タンカーがイラン政府の許可を得て同海峡を通過したのに続き、日本政府が関与して同海峡を通過したのはこれで2例目と見られる。

高市首相は「4月29日の日本関係船舶１隻の通過に続き、今回の通過が実現したことは、邦人保護の観点を含め、改めて前向きな動きと受け止めている」「政府としては、今回の船舶通過にあたっても、私からペゼシュキアン大統領への直接の働きかけを行ってきたほか、茂木外務大臣を中心に現地の大使館を含めて様々な調整を行ってきた」と明らかにした。

さらに、「事態発生から2カ月以上が経過し、ペルシャ湾内の日本関係船舶の船員の皆様におかれては、大変な御苦労をされており、御家族の皆様も心配しておられることと思う」「非常に高い緊張の下でそれぞれの任務に当たっておられる船員の皆様や、また運航会社の皆様に対して、あらためて心からの感謝を申し上げる」とも書いた。

高市首相は「（現在）ペルシャ湾内に残る日本関係船舶は39隻になり、そのうち1隻に日本人乗組員3名が乗船している」「政府として引き続き、日本関係船舶を含む全ての船舶の一日も早いホルムズ海峡の通過の実現に向けて、あらゆる外交努力及び調整を積極的に続けていく」と述べた。

東京＝柳井（リュ・ジョン）特派員