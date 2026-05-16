「ビザ全面開放でパキスタン群衆が韓国大使館に殺到」→フェイク動画だった【独自】

最近、「インスタグラム」などの交流サイト（SNS）を中心に「韓国政府がパキスタンに対してビザを全面的に開放し、現地の人々が大使館前に多数殺到している」という内容の動画が拡散されているが、これは事実でないことが確認された。

インスタグラムなどのSNSでは「South Korea opens visa（韓国がビザを開放した）」「Pakistani men and women line up to get into South Korea（パキスタン人の男女が韓国入国のために行列している）」 などの字幕が付いた動画がシェアされている。

こうした動画には、パキスタン・イスラマバードのある建物の外壁に沿って、男女数百人が長い列を作っている様子が写っている。この動画が拡散されているのを受け、韓国のインターネット・コミュニティー・サイトなどで「外国人集団が入国するのではないか」など懸念の声が寄せられている。

しかし、取材を総合すると、該当の動画に写っている人々はビザ申請とは無関係であることが分かった。政府関係者によると、この動画は5月2日に駐パキスタン韓国大使館がイスラマバードにあるセレナ・ホテルで開催した「Korea Week（韓国週間）」のイベントに入場しようと集まった現地の人々を撮影したものだった。

いわば、K‑POPや韓国料理といった韓国の文化を楽しもうという現地の若者たちが多数集まったことによるハプニングだ。韓国外交部（省）は「該当の主張は全く事実ではない」「最近のパキスタン対象ビザに関する政策や業務処理方式、需要などに変更はない」と、騒動とは一線を画した。

現地では、韓国のビザに対する関心が高いことを悪用した一部のSNSアカウントが、再生回数を稼ぐために刺激的なウソの字幕を付けて動画を拡散したものだと見られている。

イ・テヒョン記者