「結婚・恋愛・セックス・出産にノー」　韓・日の人口危機、仏紙は「男女の断絶」に着目

韓国と日本政府が人口減少を防ぐために天文学的な予算を投入しているが、肝心の若者たちは「他者との関係」そのものを諦めるという実存的危機に直面しているという分析が出た。仏紙ル・モンドは最近発表した分析記事を通じ、「韓日の人口危機は経済問題を越え、男女間の心理적的距離拡大や社会的絆の解体といった根深い苦悩に起因する」と報じた。

【図】止まらぬ少子化…韓国の出生数の推移

ル・モンド紙は「日本は2009年、韓国は2020年から人口減少が続いているが、この傾向が反転する可能性はほとんど見られない」と評価した。2025年の合計特殊出生率基準で韓国は0.8人、日本は1.38人とわずかな下げ止まりの兆候も見られたが、これは錯覚に過ぎず、長期的な下降曲線を断ち切るには力不足だという指摘だ。

■ 「恋愛も面倒」 韓国の「N放」と日本の「サトリ」

ル・モンド紙は、両国の若者が結婚を「越えられない城壁」として認識していると指摘した。「子どもを持つには必ず結婚しなければならず、結婚するには安定した職場とマイホームが必要だ」という強迫観念が若者たちを圧倒しているという。特に、子ども1人当たりの養育費が韓国で約3億900万ウォン（現在のレートで約3300万円）、日本で約2250万円に達する状況下で、インフレと実質賃金の停滞に苦しむ若者たちにとって、家族を築くことはもはや合理的な選択ではなくなった。

しかし、より根本的な変化は「関係の解体」だ。ル・モンド紙は、両国の若者層の間で、責任を伴う関係を忌避する傾向が顕著になっていると指摘した。日本では恋愛を避ける「草食系男子」、家にこもる「干物女」といった新語が登場し、社会と断絶した引きこもりや親に依存する「パラサイトシングル」もまた、同じ流れとして解釈される。

韓国の状況も同様だ。「ヘル朝鮮」という自嘲的な表現の中で、若者たちは恋愛・結婚・出産の3要素を放棄した「三放世代」、さらには人生の様々な要素N個を手放した「N放世代」へとつながっている。階層移動のはしごが弱まった社会構造の中で、未来に対する期待そのものが低下したという分析だ。

特に、男女間の対立の深刻化も重要な変数として指摘されている。一部の男性は兵役義務による不利益を理由に女性への反感を露わにし、女性たちは性差別的な社会構造や性犯罪問題に反発し、関係を回避する傾向を見見せている。一部の女性は「4B（非婚・非恋愛・非セックス・非出産）」運動に参加し、男性との関係そのものを拒否することもある。このような変化は数値にも表れている。世界経済フォーラムの2025年ジェンダー・ギャップ指数において、韓国は146カ国中101位、日本は118位と下位に留まっている。

韓日政府は少子化対策に巨額の財政を投入している。韓国はこれまで数度にわたる少子化対策を通じて100兆ウォン以上を投入し、日本もまた年間数十兆ウォン規模の「子どもの未来戦略」を推進中だ。しかし、ル・モンド紙はこうした現金給付型施策の実効性に疑問を呈した。育児休業拡大や住宅支援、不妊治療支援など様々な政策が打ち出されているが、出生率の回復にはつながっていないというのだ。

専門家たちは、人口危機の本質を「社会的絆の崩壊」に見出している。他者と関係を築き、責任を負う生活そのものを忌避する傾向が広がるにつれ、結婚や出産は次第に選択肢から外れつつあるという。結局、韓日の人口減少は単なる経済問題ではなく、「共に生きる方法」そのものが揺らいでいる構造的な危機だという診断が出ている。

キム・ヒョソン記者

※ 本記事はAIで翻訳されています。