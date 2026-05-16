李在明大統領、高市首相と今月19日に故郷・安東で首脳会談

李在明（イ・ジェミョン）大統領が19日に故郷・慶尚北道安東市で日本の高市早苗首相と首脳会談を行う。青瓦台（韓国大統領府）が15日に発表した。高市首相は20日まで、1泊2日の日程で安東を訪問する。

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両首脳は首脳会談と共同記者会見、夕食会を行うほか、親睦行事も予定している。青瓦台の姜由楨（カン・ユジョン）首席報道官は「両首脳は韓日関係の発展方向について幅広く協議し、経済・社会・国民保護など国民生活に直結するさまざまな分野で実質的な協力を強化する予定だ」「中東情勢を含む地域およびグローバルな課題についても話し合う」と述べた。北朝鮮の核・ミサイル問題を含む北東アジア情勢や米中首脳会談の結果なども主要議題になる見通しだ。

両首脳の会談は、昨年10月に慶尚北道慶州市内で行われたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議、李在明大統領の今年1月の奈良県訪問に続き、3回目となる。奈良県は高市首相の故郷だ。姜由楨首席報道官は「韓日両国は初めて首脳間の相互故郷訪問を実現した」「シャトル外交が慶州から奈良、そして安東などの地方都市へと舞台を広げることで、首脳間の絆と信頼が深まり、韓日関係の未来志向的な発展基盤がさらに固まる契機になると期待している」と語った。

パク・サンギ記者