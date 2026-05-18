「読解力を高めたい」　小学生に混じって漢字を学ぶ韓国の会社員たち

韓国・世宗市内のある漢字塾は、昨年12月に成人クラスを開設した。この塾は近隣の小学生を募集するために2年前に開校した。ところが、「漢字を学びたい」という大人からの問い合わせが相次いだため、追加で講座を設けた。塾を経営するアン・ギョンミ氏（43）は「大学生から会社員まで、漢字語の意味を把握できず読解力が低下したと訴えてやってくる」と語り、「思い切って正規の成人クラスを開設した」と続けた。

主に小学生が通っていた漢字塾に、大人たちが殺到している。語彙力不足により日常生活に支障をきたすと感じた大人たちが、漢字学習に乗り出したのだ。それに伴い、数年間減少傾向にあった漢字能力検定試験の受験者数も増え始めた。漢字能力検定試験を主管する韓国語文会によると、漢字入門者が主に受ける5～8級の受験者は、2022年の2万492人から2025年には4万3963人、3年で2倍以上に増えた。受験者の年齢層は公表されていないが、受験者が最近目立って増えているのは、成人受験者が増加したためと分析されている。ソウル江西区で漢字塾を経営するチョン・グァンホ氏（44）は、「大人の受講生のほとんどは漢字能力試験を受験する」と語った。

塾に通う時間が足りない会社員は、漢字の学習教材を購読する場合も多いという。ソウル蘆原区に住む会社員のホンさん（36）は、昨年8月から漢字の学習教材を購入して勉強している。ホンさんは「『赤色巨星』や『八正道』のように、以前なら意味を調べなければならなかった単語が、今では一目で理解できる」と語った。赤色巨星は赤みを帯びた巨大な星、八正道は仏教で説かれる悟りに至る正しい八つの道を意味する言葉だ。

塾業界では、教育需要が高まった理由について「公教育における漢字教育縮小の影響が大きい」と分析している。教育部は2009年から小学校の漢文教育を校長の裁量に委ねた。教育部が2019年から小学5～6年生の教科書に漢字を併記するという方針を固めたこともあったが、実現しなかった。

こうした中、成人の読解力不足をめぐる議論は絶えない。2021年にある放送局の記者が「武運を祈る」という政治家の発言を「運がないこと（無運）を祈る」と解釈し、批判を浴びた。女子アーチェリー代表チームがオリンピックで「9連覇」を果たしたという記事のコメント欄には、「なぜ優勝したのに連勝ではなく、連覇と言うのか」という質問が相次いだ。

公教育における漢字教育の空白が長引く中、国家教育委員会は先月「読解力特別委員会」を発足させ、小学校の教科書への漢字併記を含む教育強化策を改めて議論することにした。

キム・ドヨン記者、ウォン・ジョンビン記者

※ 本記事はAIで翻訳されています