「李在明政権、北朝鮮へビラを飛ばそうとした米国人6人を拘束」　米共和党が激しく非難

米連邦下院外交委員会で韓米同盟の重要性を再確認する象徴的な決議案が議論される中、韓国政府を巡る米政界の鮮明な見解の相違と懸念が露呈した。同盟の価値を称える場であったにもかかわらず、共和党議員を中心に韓国政府による対北朝鮮融和政策に伴う米国人拘束や、米国企業に対する差別的扱いを正面から批判する声が相次いだ。

今月13日、米下院外交委員会でトマス・スワージー議員（民主党）が昨年発議した「韓米同盟再確認決議案（H. Res. 64）」が議題として上程された。この決議案は、昨年光復80周年を迎え、インド太平洋の安全保障における韓米同盟の重要性を再確認し、韓国人社会の貢献を記念するとともに、「キムチの日」を支持するという内容が盛り込まれた超党派の決議案である。しかし当日の会議場では決議案趣旨とは裏腹に、韓国の状況を巡り過激な発言が飛び交った。

■民主党「トランプの違法なイラン戦争が韓国の危機を招いた」

まず口火を切ったのは、民主党の下院外交委員会幹事であるグレゴリー・ミークス議員だった。彼は現在、韓国が直面している危機の原因をドナルド・トランプ政権の政策のせいにし、韓国に対する超党派的な支持を訴えた。

ミークス議員は「トランプ氏は韓国が米国とFTA（自由貿易協定）を締結しているにもかかわらず, 韓国に違法な関税を課した。また、非人道的な移民政策はジョージア州の現代自動車工場への摘発につながり、米国内の韓国人労働者に対する虐待をめぐるニュースが韓国全土に広まる結果となった」と批判した。続いて「違法なイラン戦争は、高いエネルギーコストと通貨安を通じて韓国に危機をもたらした。米国は韓国側パトリオットおよびTHAAD防衛部隊を中東へ再配置し、抑止力を弱めることで、米国の信頼性と公約に対するソウル側の懸念を高めた」と指摘した。さらに「不安定さを招くトランプ政権方針を考慮すると、議会が韓国への強力な支持を示すことが重要だ」と強調した。

■共和党「李政権、対北ビラ配布の米国人6人を拘束…国益の毀損に対抗すべき」

一方、共和党側では韓国政府の最近の動きを直接的に標的にし、猛攻撃を浴びせた。テキサス州選出である共和党キース・セルフ議員は「最近の韓国政府措置を理解する必要がある」と前置きし、昨年6月に発生した「米国人拘束事件」を再び取り上げた。彼は「北朝鮮に聖書を密輸しようとした米国人6人を拘束した」と述べ、韓国政府を正面から批判した。

この事件は、就任直後に南北対話再開に向け対北拡声器放送を中断し、国境地帯での活動取り締まりを強化していた李在明（イ・ジェミョン）政権初期に起きた。江華島で米国人6人が聖書やコメ、1ドル紙幣、USB入りのペットボトルを北朝鮮方向へ流そうとして韓国警察に摘発された内容だ。当時一部の海外メディアやキリスト教系メディアが報じたが、韓国国内ではあまり知られていなかった。

特にセルフ議員は「我々は皆、韓米同盟関係を高く評価しているが、韓国は米国の国益に有害な行動をとっている」と指摘。「トランプ政権は米国企業に代わり韓国政府へ繰り返し懸念を表明してきた」とし、「韓国は、我々が最低限認識すべき行動をとっている」と述べた。したがって、（決議案を可決する）このタイミングについては確信が持てない。なぜなら、これは米国の国益に関心を持つ人々を困難な立場に追い込むことになるからだ」と糾弾した。その上で「我々は韓国を高く評価しているが、こうした行動は現時点において米国の国益に有害だ。我々は彼らの最近の政府措置を高く評価しておらず、それらに立ち向かわなければならないという点を明確にするために、決議案に反対を表明する」と述べた。

■選挙区を重視する民主党「韓国系住民は地域社会を支える力」

こうした雰囲気の中、シアトル選出の民主党プラミラ・ジャヤパル議員は「韓米関係は経済を超え、非常に人間的な関係でもある」と述べ、事態の収拾に乗り出した。

ジャヤパル議員は「ワシントン州は米国内で5番目に高い韓国系人口の集中率を誇り、シアトル広域圏は米国最大規模の韓国系コミュニティの一つを有している。韓国文化は、食、芸術、言語、音楽、映画、そして伝統を通じて数十年にわたり私たちのコミュニティを豊かにし、シアトルの生活に深く浸透している」と述べた。その上で、「韓国系アメリカ人は雇用を創出し、地域社会を支える小規模事業者たちだ。彼らは軍服を着て従軍し、学校で教え、私たちの家族を世話し、正義や民主主義のために組織化している」と言及。さらに「今こそ韓国との関係を再確認し、韓米同盟や民主主義、そしてワシントン州とわが国を強くしてくれる韓国系コミュニティに対する私たちの献身を再確認すべき重要な時点だ」と付け加えた。

■外交委員長の警告「キリスト教徒への少数者扱い・プラットフォームでの差別が懸念される」

会議を主宰した共和党所属のブライアン・マスト外交委員長は、両国の揺るぎない同盟関係を認めつつも、鋭い警告を発した。

マスト委員長は「この決議案は事実を認めている。70年以上にわたり両国が築いてきた絆に疑いの余地はない。その強固な絆は、最近の米国内における韓国の造船所への投資や半導体施設、バッテリー生産工場、航空宇宙製造への投資等を通じてよく表れている」と指摘。その上で「あらゆる友情がそうであるように、米韓関係もまた緊張がないわけではない」と一線を引いた。

同氏は「我々は、同僚が先ほど言及したように、米国の電子商取引プラットフォームに対する反競争的な扱いの事例を目にしてきた。もう一つの事例として、韓国政府によるキリスト教少数派への扱いは懸念すべきレベルを超えている」と指摘し、「現在起きていることについて話すことは、非常に時宜にかなっていると思う。私たちが注目している事案について、友人であり同盟国である韓国に伝えるという次元だ」と述べた。続けて「強い友情には困難な対話を交わす能力が必要だ」とし、「私は同僚議員たちにこの決議案をありのまま支持するよう促すが、同時に異なる点に言及することも重要だと考える」と訴えた。

結局この日の決議案は大きな修正なく委員会を通過したが、審査過程そのものは単なる「韓米同盟支持」の場を超え、ワシントン内部に蓄積された韓国に対する不満が公然と噴出した場面に近いという評価が出ている。特に韓国国内では知られていなかった米国人拘束事件が、1年を経て米下院外交委員長や共和党議員らの口から再び取り上げられた。この点は、李在明政権による対北・通商政策を巡る米国側保守陣営の問題意識が、予想以上に深く浸透していることを示しているとの解釈も出ている。

ワシントン＝朴国熙（パク・ククヒ）特派員

※ 本記事はAIで翻訳されています。