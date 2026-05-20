高市首相、李在明大統領に贈呈した鯖江眼鏡を借りて記念撮影　韓日首脳会談

韓日首脳会談を終えた日本の高市早苗首相は19日、李在明（イ・ジェミョン）大統領に日本で有名なメガネ産地のフレームをプレゼントした。そして、高市首相も李在明大統領のメガネを借りて掛けて記念撮影するなど、両首脳間で和やかな交流が行われた。

日本の内閣広報室は同日の韓日首脳会談後、交流サイト（SNS）「X（旧ツイッター）」に「晩餐（ばんさん）会の後の一コマ」だとして両首脳の写真を掲載した。この写真には、李在明大統領が同日の首脳会談で掛けていたものとは別のメガネを掛けている姿と、普段メガネをかけない高市首相が両手をメガネに添えながらほほ笑んでいる姿が写っている。

内閣広報室試行アカウントは「いつもメガネをかけておられる李在明大統領に、高市総理から鯖江のメガネフレームを贈呈したところ、大統領が喜ばれてその場で試着。高市総理は、大統領が外した元々かけていたメガネを、すかさず拝借して、、、パチリ」と写真を撮った経緯を説明している。

鯖江市は福井県にある世界的なメガネ生産地で、日本のメガネフレーム生産数の90％以上を占める場所として知られている。福井県は高市首相の配偶者・山本拓元衆議院議員の出身地でもある。

李在明大統領は同日、首脳会談を記念して山本拓元議員への贈り物として「雪花器皿セット」を用意した。亜鉛の釉薬（ゆうやく）と銀で雪花（樹氷）の形を表現したもので、山本拓元議員の故郷・福井県の雪景色を描写したものだとのことだ。

両首脳が一緒にメガネをかけている写真の後ろには、李在明大統領が高市首相に贈った額縁入りの韓国伝統舞踊の仮面「安東の河回仮面」9点額や、月形白磁壺をかたどった置物なども見える。

チェ・ジヒ記者