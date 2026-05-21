韓国で南北女子サッカークラブ対決、水原FC逆転負けで決勝進出逃す　AWCL　

韓国で初めて開催された南北女子サッカークラブ同士の対戦で、韓国の水原FCウィメン（以下、水原FC）が北朝鮮のネゴヒャン（わが故郷）女子蹴球団（以下、ネゴヒャン）に逆転負けし、アジアの頂点への挑戦が断たれた。

【写真】逆転勝利を喜ぶネゴヒャンの選手たち

水原FCは20日午後、水原総合運動場で行われたAFC（アジアサッカー連盟）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）2025／26準決勝で、不運に加えてキャプテン池笑然（チ・ソヨン）のPK失敗が重なり、ネゴヒャンに1－2で敗れた。

これにより、韓国WK（女子サッカー）リーグ所属チームは、前シーズンの仁川現代製鉄レッドエンジェルズに続き、2シーズン連続準決勝で同大会を終えた。

ネゴヒャンは先にメルボルン・シティFC（オーストラリア）を3－1で破った日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）と23日午後2時に水原総合運動場で優勝の座を争うことになる。

AWCLはアジア地域で最高峰の女子クラブサッカー大会で、今シーズンが2回目となる。優勝賞金は100万ドル（約1億6000万円）、準優勝賞金は50万ドルだ。

サッカー競技では、2014年の仁川アジア競技大会以来12年ぶりに北朝鮮の選手が韓国を訪れた。北朝鮮代表チームではなく、北朝鮮女子サッカークラブチームの来韓は初めてだ。