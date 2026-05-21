ソウル地下鉄エスカレーターで2列乗り【萬物相】

数年前、地下鉄のエスカレーターで思い切って2列に並んでみたことがある。 1列に並ぶことが不合理だと考えたからだ。 しかし、背後から鋭い視線を感じ取り、すぐにこのような言葉が聞こえてきた。 「出勤時間が急いでいるので、少しどいていただけませんか」。 結局のところ、長続きできなかった。 それでもこの程度で済んだのは幸いだ。 2列乗りを発端とする暴行事件も頻繁に起きている。 通勤・通学時間のソウル地下鉄では、普通の強い心臓でなければ2列に並ぶのは到底考えられない。

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このような混乱が生じたのは、過去30年間にわたってエスカレーター1列乗りと2列乗りを巡る韓国政府の政策方針が揺れ動いていたからである。 政府は1998年に1列乗りを宣伝した 安全問題やエスカレーターの故障懸念が指摘されると、2007年から2列に並ぶキャンペーンを開始した。 しかし、市民の反応は鈍かった。 1列に並ぶことは割と効率的な面があるうえ、すでに慣れてしまったからだ。 2015年、政府は2列乗りキャンペーンを公式に中止した。

この混乱は他の先進国でも起きている。 イギリスは並ぶ文化が根強い国だ。 1940年代から始まったとされている。 しかし、ロンドン地下鉄のホルボーン駅は2015年に興味深い実験を行った。 2列で待機を促したところ、従来より約30％多くの乗客を輸送できたという。 しかし利用者の反発が大きく、拡大実施には至らなかった。 日本も同様だ。 福岡市は障害者の安全に関する論争が提起されると、数年前から2列乗りキャンペーンを始めたが、依然として主流は1列だ。

1列・2列乗り論争が続くのは、安全と効率の問題が正面から衝突しているからだ。 ソウル都市鉄道公社によると、1列乗りより2列乗りを推奨した場合、事故件数が約15％減少したという。 エスカレーターを1列で使用すると、荷重が一方に偏り、機械の故障率も高くなる。 しかし、急いでいる人は歩いて登り、そうでない人は立って1列に並ぶという効率も決して楽ではない。 11年前の国内放送局の世論調査でも、10人中6人が1列に並ぶことを好んだ。 今でも大きくは変わらないだろう。

政府はエスカレーターの列に並ぶ文化を2列に変えるためのキャンペーンを準備中だという。 しかし、一度定着した慣行を変えるのは簡単なことではない。 法律で強制できるわけでもなく、むしろ混乱を招くだけになる恐れがある。 それなら、百貨店やショッピングモールなど、急ぐ必要のない場所から優先的に導入してみてはどうだろうか。 その結果を見て、拡大するかどうかを決めようということだ。

崔源奎（チェ・ウォンギュ）論説委員

※ 本記事はAIで翻訳されています。