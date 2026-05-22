「学食の値段は？」「人文系の校舎はどこ？」　クイズや顔認証で偽学生を取り締まる韓国の大学祭

「ソウル大学の学生証を1日だけ貸してください。50万ウォン（約5万3000円）差し上げます」

5月9日、X（旧ツイッター）などのSNS（交流サイト）には、ソウル大学の学生証を求める書き込みが約100件ほど投稿された。14日に行われたソウル大学の大学祭の公演に人気アイドルグループが出演するというニュースが報じられたためだ。同公演は、ソウル大学の学生証がなければ入場できないため、ファンが学生証の確保に乗り出したわけだ。これを受けてソウル大学の学祭企画チームは、インスタグラムで「学生証の不正使用が発覚した場合、学則に基づき懲戒処分される可能性がある」とし、部外者に貸し出すことのないよう呼び掛けた。

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大学祭のシーズンを迎えた大学街では、「偽大学生」対策が本格化している。最近の大学祭ではアイドルなどの有名人が出演するケースが多く、それを目当てに部外者が学生証を不正使用して入場するケースが増えているという。

大学祭の公演はほとんどが無料のため、外部の者も多く訪れる。最近大学祭を訪れた学生Aさんは「ステージ前の良い場所を確保するために前日からテントを張って待つ人が多かったが、そのほとんどが外部からやって来た人たちだった」とし「好きなアイドルの公演だけを見てすぐに帰る人の多くも外部の人間だった」と語った。

一部の大学祭運営側は部外者の立ち入りを防ぐため、入場者の学生証の写真と実物を照合している。しかし「写真と顔が違う」と指摘しても「これが自分の顔だ」と強引に主張するケースも多いという。幾つかの大学では入場者に対し「在学生認証クイズ」まで実施している。「人文大学の場所を指で示せ」「学生食堂の値段はいくらか」といった問題を出し、偽の在学生を見分けるといったやり方だ。こうした取り組みが知られると、一部の熱狂的なアイドル・ファンの間では予想問題のリストである「クイズの攻略本」まで共有、取引される事態まで発生した。

ソウル市内のある大学は、今年の大学祭で学生証を不正使用した人物を排除するため、警察の協力を要請することにした。また、首都圏のある大学は「顔認証」システムを導入している。事前に学生情報と実物写真を登録した者だけが入場券を取得でき、当日は顔認証に通らなければ入場できない仕組みとなっている。

イ・ナユン記者