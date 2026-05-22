「孫の面倒を見るのやめたい」　非自発的労働に苦しむ韓国の祖父母たち【萬物相】

朝鮮の士人、李文楗（1494～1567）は『養児録』を残した。文字通り「子供を育てる記録」だが、その対象は自分の子どもではなく孫だった。6人の息子と1人の娘を疫病などで早くに亡くし、家系が絶える危機からかろうじて救った孫だった。乳歯が生えた日や初歩きの感激、孫を案じつつ処方した薬など、16年にわたりつづられた深い愛情が切々と伝わってくる。孫と過ごすときが最大の楽しみだった時代における、朝鮮唯一の「祖父の育児日記」である。

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だが昨今の祖父母にとっては、楽しみより苦労が勝っているようだ。60代半ばの女性は、働く娘の自宅へ毎日通い、孫を世話している。週末だけ解放される。孫は可愛いけれど、病気にならないか心配だ。手根管症候群から膝や腰の痛みまで、いわゆる「孫病」を患っている。追い打ちをかけるように、90代の老母の認知症まで始まった。結局、彼女は老母の家へ、同い年の夫は娘の家へと「出勤」する。板挟み世代の悲鳴だ。

祖父母世代が「非自発的な介護」に苦しんでいるという韓国女性政策研究院の実態調査が発表された。孫を世話する祖父母の半数超（53.3％）は、自ら望まず、子らの仕事といった諸事情で断れず引き受けていた。孫の世話をする時間も1日平均6時間を超える。単なる「手伝い」のレベルを超え、会社員のように勤務しているレベルだ。回答者の46.8％は「もう育児をやめたい」と答えた。

子世代との育児哲学における相違は、また別のストレスだ。食事や着替えといった些細なことまで事あるごとに干渉され、「骨折り損の挙げ句に文句まで言われる」という悔しさが爆発する。対立を避け口を閉ざすため、高齢者の孫育ては、おむつ替えや食事の世話といった単純な肉体労働に埋没しがちだ。かつての育児が家系未来を想う「自発下的献身」なら、今のそれは子らの経済活動を支える代替労働に留まっている。

世界各国は、祖父母による育児への経済的補償を急いでいる。スウェーデンは、親の有給育児休暇を祖父母が譲り受け、給与を受け取れるよう法律を改正し、ソウル市も資格要件を満たした祖父母に孫の育児費として月30万ウォンを支援している。家中における年長者による気晴らしだった育児を、社会的価値のある労働と認めたわけだ。しかし、500年前に『養児録』が切実に記していた本質は、手当ではなく、孫と過ごす喜びであった。今日の祖父母には経済的補償以上に、献身を当然視しない子らの感謝と、僅かでも完全な「自分の時間」が必要なのかもしれない。

魚秀雄（オ・スウン）論説委員

※ 本記事はAIで翻訳されています