非常戒厳後に尹大統領の携帯電話情報を削除した前警護処長に一審無罪…証拠隠滅の意図なし

12・3非常戒厳事態の後、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領などの秘話フォン（盗聴防止機能付き携帯電話）の情報を削除した容疑で起訴された朴鍾俊（パク・チョンジュン）前警護処長に、一審で無罪が言い渡された。裁判部は、朴・前処長が秘話フォンの情報の削除を指示したとはいえ、それは内乱捜査の証拠を隠滅する目的ではなかった、と判断した。

ソウル中央地裁刑事合議32部（裁判長：柳京辰〈リュ・ギョンジン〉部長判事）は21日、朴・前処長の証拠隠滅容疑事件の判決公判で「公訴事実が証明されなかった」として無罪を宣告した。

朴・前処長は2024年12月6日、当時の尹大統領と洪壮源（ホン・ジャンウォン）国家情報院＝韓国の情報機関＝第1次長、金峰植（キム・ボンシク）ソウル警察庁長などの秘話フォンアカウントを「遠隔ログアウト」方式で削除し、通話内容など電子情報を消した疑いが持たれている。特別検察官（特検）は、朴・前処長が非常戒厳関連の証拠を隠滅しようとしたと判断し、昨年12月に裁判にかけて懲役3年を求刑した。

裁判部は「当時、洪壮源の秘話フォンの画面がメディアで公開され、大統領の秘話フォンのIDが露出した」「こうした状況で警護処支援本部長などは、独自に最善の判断としてアカウント削除を検討し、報告した」と説明した。

続いて「事後的に見たとき当該措置が不十分であったとか、もっと望ましい方法があったからといって、故意に証拠隠滅したと推定はできない」とし「被告人が実務者の建議を受け、国情院長と協議した後に措置を取ったことを考慮すると、証拠隠滅を認める証拠が足りない」と付け加えた。

もし朴・前処長が非常戒厳後に証拠隠滅の意図を持っていたとすれば、金・前ソウル警察庁長のほかに趙志浩（チョ・ジホ）前韓国警察庁長など他の人物についても措置を取ったはずだが、そうはしなかった―とも指摘した。

さらに裁判部は、非常戒厳後に尹・前大統領が外部加入者の電子情報の削除を指示したのに、朴・前処長が「自動削除される」と答えて当該指示を事実上拒否したことも、無罪の根拠として言及した。

チョ・ユジン記者