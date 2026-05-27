「一生謝罪しても足りないのに…」　与党の京畿道知事候補、朴槿恵元大統領の応援行脚を批判　統一地方選

京畿道知事選に出馬している韓国与党「共に民主党」の秋美愛（チュ・ミエ）候補が25日、朴槿恵（パク・クンヘ）元大統領に対し「国政介入事件の主人公で一生国民に謝罪しても足りないのに、選挙応援で全国を回っている」と批判した。

秋美愛候補はこの日、常任選挙対策委員会の会議で、朴・元大統領が保守系野党「国民の力」所属候補の応援演説を始めたことについて「容認できないことだ」と述べた。

秋美愛候補は、朴・元大統領が支援する秋慶鎬（チュ・ギョンホ）大邱市長候補についても「この候補は、（2024年）12月3日に内乱を起こして憲政秩序を崩壊させた内乱勢力に協力した疑いが強く持たれており、被疑者という立場だ」と激しく攻撃した。さらに「朴槿恵氏がそのような候補を支援すると言って、国民の前でのうのうと笑顔を見せながら各地を回っている」と指摘した。

秋美愛候補は「今回の選挙は地域のために働く人物を選ぶ選挙であると同時に大韓民国の正常化を完成させる選挙」だとして「民主党はワンチームとなって必ず勝利する」と強調した。

朴・元大統領は23日、大邱市の七星市場を訪れ、秋慶鎬候補を応援したのに続き、25日は国民の力の李荘雨（イ・ジャンウ）大邱市長候補の選挙陣営で懇談会を開催し、忠清南道公州市の山城市場では金泰欽（キム・テフム）忠清南道知事候補の応援演説を行った。

朴・元大統領が選挙の演説会場に姿を見せたのは2017年の大統領弾劾以降、初めてだ。

キム・ジョンウン記者