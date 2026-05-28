「怒りの歯磨き」並みの衝撃映像　韓国国会議長が思い切り叩きつけたガベル【コラム】

ドラマに由来する「怒りの歯磨き」という有名なインターネットミームがある。ある有名俳優が怒りで頭がいっぱいになり、怒りを抑えきれず、歯ブラシが折れるかのように激しく全力で歯を磨く演技に由来する。状況を誇張して劇的に表現したり、誰かを滑稽に描いたりする意味で使われる。

【写真】ガベルを強くたたきつけて散会を宣言する禹元植国会議長

第22代国会前半期最後の本会議が開かれた5月8日、「怒りの歯磨き」ならぬ「怒りのガベル（議事槌）」が登場した。与党・共に民主党が主導した憲法改正案が野党・国民の力の反対で頓挫すると、禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長は国民の力を20分間にわたり批判した。39年ぶりの憲法改正の機会を台なしにしたとして、国民の力を「歴史の罪人」と呼んだ。彼は野党への非難を終えた後、散会を宣言しながらガベルを思い切り何度も叩きつけた。八つ当たりをしているような印象だった。

しかし、この日の与党による憲法改正案は、そもそも国民の力と合意されていなかったものだ。国の根幹を変える憲法改正には与野党の合意が不可欠だった。それにもかかわらず、民主党は強行し、禹議長は合意されていない改憲案を本会議で処理しようとした。国民の力がフィリバスターで阻止していなければ実際に上程して採決に付していたかもしれない。

振り返ってみれば、禹議長のこのような行動は過去2年間ずっと続いていた。与野党の合意なしに民主党が強行した法案を上程することを繰り返した。12・3非常戒厳令以前に、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が行使した拒否権だけでも数十回に及ぶ。国会法第20条第2項は、国会議長が党籍を持たないよう規定している。立法府の長である国会議長は、政治的中立を守らなければならないという意味だ。しかし、禹議長が政治的中立を守ったと考える人は多くないだろう。昨年12月、禹議長は国民の力所属議員がフィリバスターを行っている最中に、マイクを強制的に切った。常任委員会委員長ポスト18のうち11を民主党の意向通りに配分したこともある。

民主党出身の国会議長たちが皆、このように偏った姿を見せたわけではなかった。金元基（キム・ウォンギ）国会議長は2004年、開かれたウリ党が一方的に押し通そうとした国家保安法廃止法案の上程を拒否した。与野党が合意していなかったという理由だった。朴炳錫（パク・ビョンソク）国会議長は2021年、民主党が強行した言論仲裁法を本会議に上程しなかった。朴前議長はこのため、与党関係者から攻撃を受けることもあった。当時ある新人議員は朴前議長を標的に、罵倒を連想させる言葉をソーシャルメディアに投稿した。金振杓（キム・ジンピョ）前国会議長は2024年、新人議員たちに対し「私を選んだ人だけでなく、相手を選んだ人も尊重しなければならない」と述べた。