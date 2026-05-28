外国人労働者をフォークリフトに縛り付けた男に執行猶予付き有罪判決　／羅州

スリランカ人の労働者をフォークリフトに縛り付けた韓国人フォークリフト作業員に執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

光州地方裁判所刑事第4単独のソ・ジヘ裁判長は27日、特別逮捕・労働基準法違反などで起訴された被告人の男（54）に対し、懲役1年、執行猶予2年、180時間の社会奉仕命令の有罪判決を言い渡した。男が勤務していたあるレンガ工場の法人には罰金500万ウォン（約53万円）が科された。

男は昨年2月26日、全羅南道羅州市のあるレンガ工場で、スリランカ人労働者（32）をフォークリフトの積み荷にビニールラップで縛り付け、約10メートル移動したとして起訴された。男はスリランカ人労働者が仕事ができないという理由でフォークリフトに縛り付けたとのことだ。

この事件は、スリランカ人労働者がバカにされている様子が動画撮影され、それがニュース番組でも放送されたことから、「外国人労働者に対する人権侵害だ」と批判の声が巻き起きた。李在明（イ・ジェミョン）大統領も公の場で「弱者に対する容赦できない暴力だ」と述べた。

ソ・ジヘ裁判長は「被害者は本件により屈辱と精神的苦痛を感じたことだろう」としつつも、「（被告人の男が）犯行を反省し、和解が成立したため、被害者が処罰を望んでいない点などを考慮した」と述べた。

光州広域市＝チン・チャンイル記者