フィリピン大統領を米大統領並みに歓待した日本、中国けん制に向け準同盟関係構築

日本がフィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領を国賓として招き、27日に皇居で盛大な歓迎式典を開いた。フィリピン大統領の国賓訪問は2015年のベニグノ・アキノ3世大統領（当時）以来11年ぶりで、両国の国交正常化70年を記念するものだ。日本が、中国けん制のためにフィリピンと「準同盟」レベルの結束を結ぶ中、マルコス大統領に対して米国のトランプ大統領に劣らぬ特級の待遇を行った―という分析が出ている。

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マルコス大統領夫妻は27日午前、東京の皇居に招待されて陸上自衛隊の儀仗（ぎじょう）隊から栄誉礼を受けた。天皇・皇后両陛下も皇居玄関前まで迎えに出た。天皇陛下の弟である秋篠宮文仁親王夫妻と高市早苗首相も出席し、接見室で天皇・皇后両陛下と対話を交わした。

この日の晩さん会も皇居において天皇陛下の主催という形で開かれた。晩さん会には、皇位継承序列2位で秋篠宮の長男である悠仁親王（20）が出席し、注目を浴びた。昨年大学生になった悠仁親王は、このところ公式行事への出席が増えているが、海外首脳の国賓晩さん会に出席するのは初めてだ。日本がフィリピンと未来を共にする戦略的パートナーだという認識を持っている、との解釈が出た。28日には高市首相がマルコス大統領と首脳会談を行い、夕食会に招待する予定だ。

日本は最近、フィリピンと「準同盟国」関係を結んでいきつつある。フィリピンは、南シナ海のほとんどを自国の管轄だと主張する中国と最も直接的に衝突している国で、中国の海洋軍事膨張を抑止する役割を果たしている。日本は、こうしたフィリピンの軍事力を支援するため、武器の引き渡しにも乗り出している。各種の公的支援制度を通して海岸監視レーダー、大型巡視船などを支援してきており、先月には殺傷兵器の輸出規制を解除した後、「あぶくま」型護衛艦や海上自衛隊のTC90練習機を輸出するために協議を行っている。日本はオーストラリア・英国に続いて2024年にはフィリピンともRAA（円滑化協定）を結び、フィリピン軍と自衛隊が互いにビザなしで入国できるようにした。これにより、今月8日まで行われた米比主導の多国籍年次訓練「バリタカン」には、自衛隊が大規模に参加した。今年のバリタカンには、中国の台湾上陸シナリオを想定したミサイル防衛および実射撃訓練が含まれたといわれている。

今回の両国首脳会談でも、両国の軍事協力とサプライチェーン協力が主な議題になる見込みだ。日本は、軍事情報を交換するGSOMIA（軍事情報包括保護協定）を、東南アジア諸国の中では初めてフィリピンと結ぶ一方、重要鉱物やエネルギー供給網の危機が発生した際には共同調達や代替輸送で協力する案を話し合うといわれている。

東京＝柳井（リュ・ジョン）特派員