韓国スタバ不買運動を「国家暴力」「人民裁判」と批判する野党代表に与党議員が反論「誰が飲むなと言った？」

韓国最大野党・国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が、政府と与党によるスターバックス批判を「国家暴力」「人民裁判」と指摘するや、与党・共に民主党の崔ミン姫（チェ・ミンヒ）議員が先月31日に光州放送（KBC）に出演し、「国家権力の弾圧とは、公権力を動員してコーヒーを飲めなくすることだ」「スターバックスの前には警察官も軍人も（関係）ない。張東赫代表はスターバックスのコーヒーを飲みなさい」と言った。

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スターバックス・コリアは5月18日の光州民主化運動（1980年の光州事件）記念日に「タンク（戦車）デー」というタンブラー・シリーズのキャンペーン・イベントを企画して「光州民主化運動を嘲弄（ちょうろう）した」と物議を醸し、政府・与党も批判している。

崔ミン姫議員は「張東赫代表に誰がスターバックスを飲むなと言ったのか。ただ、それは国民感情に反するものだ」「誇張された正確でない表現を使っては（いけない）。判事だった方がなぜこのように正確な表現を使わないのか、残念だ」と指摘した。

さらに、今回の件については「国民たちの自発的な不買運動だ」「政治家である私も国民の一人として怒りを感じ、スターバックスには行かない」と語った。

その上で、「私たちの地域ではスターバックスをよく利用してきたが、今は足が向かず、行けない」「このような自然な感情の意味を読み取るべきであって、政治的に解釈してはならない」と強調した。

そう言いながらも、最後に「国民たちは『民主主義と5・18（1980年の光州民主化運動＝光州事件）を見下すことを許さない。これに手を出したら金融治療をする（不買運動などで経済的な打撃を与える）』という判断をしている」述べた。

チョン・ウナ記者