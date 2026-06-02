「逆だったら通報沙汰」　韓国高速道路のトイレで男性用を使う中年女性たち…ネットの反応

高速道路での居眠り運転を防止するため設けられた簡易休憩所で、中年の女性たちが男性用トイレに入る様子を目撃したという男性の投稿がインターネット上に掲載された。

このほど、あるネット・コミュニティー・サイトに「（京畿道南楊州市）和道簡易休憩所のおばさんたち まったく」というタイトルの文が投稿された。

【写真】男性用トイレ前で並ぶ中年女性

投稿者は「女性用トイレに大勢並んでいて、みんな待っていた」と当時の様子を説明した。

女性用トイレの前には10メートル以上も人が並ぶほど混雑しており、待ちきれない女性たちはとうとう男性用トイレの前に並び始めたという。

投稿者は「男性用トイレの前におばさんが4人来た。恥ずかしいと思っているのかどうなのか分からないが、笑いながら話をし、顔を隠していた」「しばらく待つと、誰からともなく、（男性用トイレの前に）並び始めた」と書いた。

そして、「（男性用トイレは）入口に入ってすぐのところが小便器のある場所で、（男性たちが立っている姿が）丸見えの構造だった」「男性たちの列が少し短くなると、おばさんたちは笑いながら並んでいた」と当時の様子をつづった。

投稿者は「まるでアトラクションに並んでいるようだった」「ちゃんと女性用トイレの前に並んでいる人たちは何なんだろう。バカ正直だから並んでいるというのか。1人、また1人と次々にこっちに来るから、男性用トイレが女性用トイレになってしまったように感じた」と書いた。

また、「若い女性たちは女性用トイレの前にずっと並んでいたのに、おばさんたちは男性用トイレの方にばかり来た」「女性用トイレが足りないから男性用トイレを使うというが、逆に男性用トイレが足りなかったら（男性が女性用トイレを使うことを）女性たちは許してくれるのか？」と問いかけた。

この投稿を読んだネットユーザーたちは「男性がそんなことをしたらセクハラ（性的嫌がらせ）か『わいせつ行為』で通報されるんじゃないか」「男性用トイレに比べて女性用トイレの個室数が足りないのは事実だ」などの反応を見せている。

ピョン・ジェヨン記者