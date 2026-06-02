「ロシア軍、携帯用ドローン迎撃システム『ヨルカ』を実戦投入」　

ロシア軍が、携帯用ドローン迎撃システム「ヨルカ（Yolka）」を戦闘作戦に投入したという。インドのメディアが報じた。

インドのNDTVは5月31日（現地時間）、迎撃ドローンが目標物に向かって飛んでいき、目標のドローンを空中で撃破する映像を公開すると共にこのように伝えた。

【写真】「ヨルカ」がドローンを撃破する様子

Xなどソーシャルメディア上で公開された動画には、軍服姿の兵士が拳銃型の装置で迎撃ドローンを発進させると、ヨルカが目標を追跡して空中で目標のドローンにぶつかり、撃墜する様子が収められている。

ロシア語で「モミの木」を意味するヨルカは、ロシアがウクライナのドローン攻撃に対応するために開発した新型携帯用武器システムだ。

昨年5月にモスクワの「赤の広場」で行われた、第2次世界大戦の勝利を記念する「戦勝節」の行事で、プーチン大統領の警護要員が手に持って移動し、初めてその姿が捉えられた。

インドの英字メディア「サンデー・ガーディアン」によると、ヨルカは時速250キロで飛行し、4キロ先の目標を攻撃できる。人工知能（AI）ベースの自動迎撃方式で目標に突進し、撃墜する。

重量はおよそ1.3キロ、価格はおよそ500ドル（現在のレートで約7万9800円）だという。

シン・ウンソ記者