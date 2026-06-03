「韓国、ベスト32進出の確率は70％」　北中米W杯

2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会で、洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表チームがベスト32に進出する確率について、スーパーコンピューターは「70.35％」と答えた。48チームが参加する今回のW杯では、グループステージの各組で1位・2位になった12チームと、各組3位のうち上位8チームの合計32チームがノックアウトステージ（決勝トーナメント）に進出し、優勝の座を争う。

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グローバル・スポーツ統計専門企業「Opta（オプタ）」は2日（韓国時間）に自社ホームページで「スーパーコンピューターが1万回のシミュレーションを実施し、北中米W杯に出場する48カ国の成績を予測した」と明らかにした。それによると、韓国が属するA組ではメキシコのベスト32進出確率が87.61％で最も高く、次いで韓国（70.35％）、チェコ（63.38％）、南アフリカ共和国（49.29％）の順だった。ベスト16進出確率もメキシコが51.96％で1位、次いで韓国（33.52％）、チェコ（28.16％）、南アフリカ（18.92％）の順だった。

韓国がアウエーで行われるW杯大会で初めてベスト8に進出する確率は12.74％、ベスト4進出は4.02％と予測されており、優勝する確率は0.36％だという。アジア諸国の中では、韓国と日本（76.16％）だけがベスト32進出確率が70％を上回っている。韓国のベスト16進出確率は日本（33.47％）よりわずかに高かった。

ベスト32進出の可能性が最も高い国はスペイン（98.49％）だとのことだ。スペインはH組でウルグアイ・カーボベルデ・サウジアラビアと闘う。一方、ブラジル・モロッコ・スコットランドと同じC組に属するハイチは、ベスト32進出確率が15.88％で最も低かった。

スーパーコンピューターが予想した優勝候補ナンバー1もスペインだった。スペインが優勝する確率は16.12％で、以下フランス（12.98％）、イングランド（11.18％）、アルゼンチン（10.36％）、ポルトガル（7.00％）、ブラジル（6.61％）、ドイツ（5.12％）、オランダ（3.62％）、ノルウェー（3.51％）、ベルギー（2.37％）がトップ10に入った。

張珉錫（チャン・ミンソク）記者