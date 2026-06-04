女子生徒をお姫様抱っこ、男性教諭が物議　／香港

【NEWSIS】香港で、男性の学校教諭が女子生徒を「お姫様抱っこ」スタイルで抱きかかえている写真が公開され、物議を醸している。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は5月30日、男性教諭が女子生徒を抱きかかえる様子を写した3枚の写真がインターネット上で拡散されていると報じた。

写真の中で、男性教諭は黒板の前に立って女子生徒を抱き上げている。別の写真には、女子生徒が教諭を追いかける姿と、腰に手を回す瞬間も映っている。写真には「最高の担任」「演劇制作のチャンスをくださって感謝」「忘れられない経験」という文言も書き込まれている。

香港の教育局は「指針を通じて、教育者に要求される行動基準を明確に規定している」として「教諭は専門的基準に見合った行動を取らなければならない」と指摘した。さらに「教諭はいかなる状況でも自身の職務を忠実に遂行しなければならず、生徒たちが安全で秩序ある学校環境で学べるよう支援しなければならない」と強調した。

教育当局は「これらの写真は2024年初めに撮影された」として「2年前に写真の存在が認識された後、ただちに学校側に対応を求めた」と説明した。教育局側は「事件の性格と深刻性を鑑み、適切な措置を取るとともに、教諭の職業倫理問題について厳しく扱った」とコメントした。

イ・ジウ記者