「警察に通報して」店員へのメモで発覚…居酒屋で知人を監禁・暴行した20代男2人を逮捕　／ソウル

ソウル市冠岳区のある居酒屋で、知人を監禁・暴行した20代の男2人が警察に逮捕された。

ソウル・冠岳警察署は5月27日午前3時40分ごろ、共同監禁・共同暴行容疑で20代の男2人を現行犯逮捕した。同署が同29日に発表した。

【写真】居酒屋の店員が渡されたメモ

男2人は5月27日未明、ソウル市冠岳区新林洞のある居酒屋で、被害者を連れ回し、監禁・暴行した容疑が持たれている。

被害者は、男2人が席を外した隙に居酒屋の従業員にこっそりメモを渡し、警察への通報を依頼したという。

通報を受けて出動した警察は、防犯カメラ映像などをもとに追跡し、冠岳区新林洞付近で被害者と男2人を発見した。

同署の調査によると、被害者は加害者の男2人と地方にいた時からの知り合いで、被害者は「借りた金を返せなかったため、23日にソウルへ連れて行かれ、携帯電話と財布を奪われた後に暴行を受けた」と話しているとのことだ。

また、24日には男2人のうちの1人に刃物で脅され、現金約30万ウォン（約3万円）を奪われたほか、26日にも返済を求められ、刃物で脅されたと話しているという。

同署は、捜査の過程で特殊強盗や特殊脅迫などの容疑を追加適用して立件し、事件の詳しい経緯を捜査している。

イ・ナヨン記者