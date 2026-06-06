時速150キロのジェットコースター上で食レポ、ユーチューバーが生涯出入り禁止に　／米オハイオ州

【NEWSIS】食レポで有名な米国のユーチューバーが遊園地のジェットコースター上でチキンナゲットを食べる動画を投稿したところ、遊園地から生涯出入り禁止が通告された。

【写真】ジェットコースター上でチキンナゲットの食レポをするアレン・ファレル氏

米ニューヨーク・ポストなど複数の外信が5月29日（現地時間）に報じた。それによると180万人以上のフォロワーを持つユーチューバーでフードレビュアーのアレン・ファレルさん（26）は米オハイオ州のアミューズメントパーク「シダーポイント」のジェットコースター「ミレニアム・フォース」に乗り、その場でチキンナゲットを食べる動画を自らのユーチューブ・チャンネルに投稿した。このジェットコースターは高さ約94メートル、最高速度が時速約150キロに達することで知られる。

問題の動画にはファレルさんが10ピースのチキンナゲットを下着に隠してジェットコースターに乗り、出発直後にチキンナゲットを取り出して食べる様子が映っていた。ファレルさんは急降下区間と高速走行区間でもチキンナゲットを食べながら動画を撮影したが、中にはソースを付ける際に周囲にこぼす様子も映っていた。

ファレルさんの動画はチキンナゲットを全て食べるチャレンジだったが、食べたのは10ピースのうち7ピースだったため、結果的にチャレンジには失敗したという。

この動画が公開されると運営会社は直ちに対応に乗り出した。シダーポイントを運営する「シックス・フラッグス（Six Flags）」はファレルさんについて「傘下のアミューズメントパーク全てで出入り禁止にした」と発表した。

今回の決定について同社は「安全は事業の核心であり、飲食物などの持ち込みは窒息のリスクなど安全上の問題を引き起こす恐れがあるため厳格に禁止している」と説明した。

ファレルさんはその後現地メディアの取材に「ジェットコースターでチキンナゲットを食べる動画が全国ネットのニュースになるとは思わなかった」と驚いた様子を見せた。また運営会社は刑事告発を検討したものの、すでに合意に至ったことも伝えた。

ファレルさんは今回の処分について「これまでの活動で無期限の出入り禁止となったのは初めて」とした上で「個人的には楽しいチャレンジだった」と振り返った。

イ・ギジュ記者