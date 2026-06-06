韓国の漢字教育不要論が生んだコミュニケーション不全【コラム】

「苦情処理の過程における不偏不黨な扱いおよび不親切な事例を申告できます」。ある自治体のホームページに、このような案内文が掲載された。「極めて公平で、どちらにも偏りがない」という意味の「不偏不党（プルピョンブダン）」を、「不便（プルピョン）で不当（ブダン）だ」という意味と誤って解釈したのだ。誰かが指摘したのか、しばらくしてこの文言は「苦情処理の過程における不便・不当な扱い…」へと変更されていた。

【写真】目立ちすぎる漢字の誤表記…仁川空港に設置された中国人向け案内板

「自分自身を救済するローン」という意味に聞こえる違法な闇金融「わたし救済（ネグジェ）ローン」が、最近社会問題となった。携帯電話や浄水器などの物品購入後、これを担保に借金したり現物を転売したりする手口で融資が行われるのだが、なぜこれを途方もなく良い意味の「わたし（ネ）救済（グジェ）」と呼ぶのだろうか？ 調べてみると、「耐久財（ネグジェ）ローン」の漢字とその意味を知らないことから生じた現象だった。

あるテレビニュースでは、次のようなリポートが放送されたこともある。「防犯カメラに映った人物は、容疑者と人相着衣（人相と身なり）はもちろん、身なりまで一致しているそうです」。「人相着衣」の「着衣」（身なり）がどういう意味か知っていれば、このような表現は出なかっただろう。「雪辱を晴らす」（編注：正しくは雪辱を果たす、遂げる）という言葉も放送で聞いたことがある。「雪辱」の「雪」が「過去に受けた恥や不名誉をそそぐ」という意味だとは知らなかったのだ。ある大学の週刊（チュガン）英字新聞が、発行業務を担当する主幹（チュガン）教授を「Weekly Professor」と表記したこともあった。

本紙の社会面に、小学生が主に通っていた漢字塾に会社員が殺到しているという記事が掲載された。今後、入学試験を受けることがほとんどない人々が、改めて自腹を切って漢字の勉強をするというのは、その必要性を自覚したからに他ならない。それはすでに、漢字を知らないために意思疎通に支障をきたす社会的段階に至ったという意味になる。

すでに10年ほど前から以下のような懸念が示されていた。一つ目は、「わざわざ火をつける意味の放火（バンファ）と、火事発生をあらかじめ防ぐ意味の防火（バンファ）を、ハングルだけでどう区別するのか」という点だ。二つ目は「若い医師たちが、妊婦の陣痛（ジントン）と、痛みを和らげる鎮痛（ジントン）注射の『ジントン』を混同してしまうこと」である。三つ目は、「『ヨンペ』とだけ書いて勝ち続けた『連覇（ヨンペ）』か、負け続けた『連敗（ヨンペ）』か、どうやって判断するのか」という疑問だ。時が経ち、正規課程で漢字教育を受けた国民の割合が減るにつれ、意思疎通の「不通」という懸念が本格的に現実化しつつあるわけだ。

漢字教育は不要だと主張する人々は、「文脈を通じて十分に意味が分かる」と言う。さて、父を父と呼び兄を兄と呼ぶ「ホブホヒョン」を「呼父呼兄」とはっきり書く代わりに、そのような推測や類推を推奨することを、果たして教育と言えるだろうか。明らかな近道があるのに、皆がわざわざ遠回りしていると言うのは、言い過ぎなのだろうか。

兪碩在（ユ・ソクチェ）歴史文化専門記者

※ 本記事はAIで翻訳されています。