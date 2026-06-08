牛乳を遅くあげただけで児童虐待！？　常軌を逸する苦情共和国・韓国【コラム】

お笑い芸人のイ・スジが、苦情に悩まされる幼稚園教諭をパロディ化したユーチューブ動画を見た。「子供のMBTIが内向型だから似たような子供たちと同じクラスにしてほしい」「ユーカリ成分が入ったウェットティッシュだけを使ってほしい」といった度を越えた要求が盛り込まれていた。幼稚園教諭たちが「自分の話だと思った」と泣きながら見た動画だという。これでもまだ「マイルドな例」だと言うのだから、実際の現場がどのようなものか想像に難くない。

韓国は苦情共和国だ。昨年「国民申聞鼓」など政府各省庁に寄せられた苦情の件数だけで1300万件に上る。国民4人に1人が公式に苦情を申し立てた計算になる。それだけではない。健康保険公団に寄せられた昨年の苦情は5456万件だ。健康保険料について問い合わせたり、減額しようとしたりして、国民一人当たり1件以上の苦情を申し立てたことになる。それでも多少減少した数字だというから、驚くばかりだ。

苦情申し立ては、公共機関とコミュニケーションをとる市民の権利の一つであることは間違いない。行政の問題を正すことができる重要な制度でもある。しかし、最近では常識を逸脱した苦情が増え、あちこちで警鐘が鳴らされている。

李在明（イ・ジェミョン）大統領が引き起こした遠足・修学旅行をめぐる論争も、学校への苦情によって生じた問題の一つだ。李大統領は先日、「最近は遠足も修学旅行も行かなくなったというが、安全事故や管理責任への懸念のためだろう」とし、「しかし、ウジ虫が出るからといって味噌を仕込んだ甕を捨ててしまってはならない」と述べた。

しかし、この問題を教諭たちのせいにするのは難しいというのが現実だ。体験学習を引率した教諭が過失致死容疑で6カ月の実刑判決を受け、失職しそうになったことはさておき、体験学習や修学旅行に行くと、保護者からの苦情が文字通り殺到するという。単なる抗議にとどまらず、教諭や学校を相手に法的対応に発展する場合も多い。教師労組パク・ソヨン政策処長は、ある番組で「現場体験学習は業務、苦情、告訴の総集編だ」とし、「ウジ虫が怖いから甕を捨てるのではなく、現場はすでに甕の中にいるウジ虫が多すぎるのだ」と述べた。

遠足や修学旅行だけではない。ソウル瑞草区のある小学校では、運動会リレー選手に選ばれなかった児童の保護者が学校を訪れて抗議したという報道があった。このようなことを1度や2度経験すれば、教諭たちが運動会を開きたいと思うだろうか。一部の保護者が「うちの子至上主義」に陥り、苦情を圧力手段として悪用しているのだ。

さらに問題なのは、正当な教育さえも「児童虐待」として通報される事例が増えているという点だ。キム・ヒョンジュ著『不当な児童虐待通報から生き抜く～被害教師へ向けた段階적的対処法と予防法まで～』（学校図書館ジャーナル刊）は、不当な通報により職位剥奪危機に直面した、25年目現役教諭による記録である。同書の冒頭の一文は「牛乳を遅くあげただけで児童虐待として通報されたのか？」だ。正式な捜査にまで発展した実際の事件だという。同書には、友達を殴ったり悪口を言ったりした生徒を教室に残して指導したとして監禁、眠っている子供を揺さぶって起こしたとして暴行、「遅刻するな」と言ったとして情緒的虐待の疑いで通報された事例が収められている。このように荒唐無稽な通報を受け、警察署に足を運ばなければならない教諭たちが、子どもたちをきちんと教えることができるだろうか。

学校に悪質な苦情を申し立て、告訴・告発を繰り返す人は少数だろうが、彼らのせいで多数が大きな被害を受けることは明らかだ。韓国教総は、曖昧な情緒的虐待基準を明確化する児童福祉法改正、教育活動関連訴訟における国家責任制導入、悪質な苦情に対する教育監の反訴義務制導入などを要求している。改革新党のチョン・ハラム議員は「苦情を乱発する人に対しては、費用を負担させる方法も検討すべきだ」と述べた。この機会に政府が保護者たちの「痛い目を見させてやる」式の悪質なクレームとの戦争を宣言し、被害が最も顕著な学校から強力に対応してほしい。

金珉徹（キム・ミンチョル）記者