投票用紙不足で抗議集会、歌手IUにコメント殺到「参加者のためにスタバ代を払っといて」　韓国統一地方選

韓国の第9回全国同時地方選挙（6月3日投開票）で、投票用紙が不足した問題の影響が人気歌手で女優のIU（アイユー）＝本名：イ・ジウン＝にまで及んでいる。

交流サイト（SNS）のIUのアカウントに「スターバックスの代金を払っておいてほしい」などのコメントが殺到しているのだ。

【写真】再選挙を求める抗議集会に参加した若者たち

IUのSNSアカウントのコメント欄には「蚕室（ソウル市松坡区）に人が大勢集まっているから、（その人たちの飲食代を）前払いしておいてください」「キッチンカーを（手配して）蚕室の投票所に向かわせてください」「スターバックスの代金を払っておいてください。お願いします」「弾劾集会の時はやっただろ」「蚕室のスタバの代金、前払いしておいてよ」などの書き込みが相次いで寄せられている。

2004年12月に非常戒厳宣布をした尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対し、ファンや市民たちが弾劾を求める集会をした際、IUは数百人分のパン、餅、コーヒー、クッパ（スープご飯）、使い捨てカイロなどの代金を前払いして、参加者たちが集会会場周辺の店を利用できるようにした。このため、今回の事態でも同様の支援を求める書き込みが寄せられたのだ。

IU側は今回の件に関して何もコメントを出していない。

ソウル市松坡区蚕室洞一帯では、6月3日の選挙投票時に、蚕室7洞第2投票所で発生した投票用紙不足問題を巡る市民の抗議が続いている。週末も選挙管理委員会を非難する集会がソウル中心部で行われ、収束の兆しが見えていない。

ユン・スルギ記者