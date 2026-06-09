ステーキハウス店内でマッシュポテトを踏んで転倒した米女性、2億円超の賠償請求　／バージニア州

米国の飲食店「アウトバック・ステーキハウス」の店内で床に落ちていたマッシュポテトを踏んで転倒し、けがをした女性が、20億ウォン（約2億8000万円）の損害賠償訴訟を提起したことが分かった。

【写真】転倒した高齢女性を助けた女子中学生2人組 逆に500万円賠償請求される ／中国・福建省

米紙ニューヨーク・ポストなど海外メディアが4日（現地時間）、報じた。それによると、バージニア州に住むトレイシー・レンショーさんは2023年5月、同州のスターリング地域にあるアウトバック・ステーキハウス店内でトイレに向かう途中、床に落ちていたマッシュポテトとみられるものを踏んで、滑って転倒したと主張している。

レンショーさんはこの件に関連し、25年3月5日に郡の巡回裁判所に初めて訴状を提出。アウトバック側は先週、事件を米バージニア東部連邦地方裁判所に移管するよう要請した。

レンショーさんは「店のスタッフたちは、バターが混じっていて滑りやすいマッシュポテトを床に放置し、来店客を危険にさらした」として「危険な要素があるにもかかわらず、注意書きのボードすら設置しなかった」と主張した。

一方のアウトバック側は、床に危険な物体があったという主張と過失をいずれも否認した。さらに、普通に注意していれば十分に気づくことのできる「明白な危険」だったと反論した。

アウトバック側は、原告が主張している「永久的な負傷」というけがのレベルも認めることができないとして、事故の責任を巡って争っている。

イム・ユジン記者