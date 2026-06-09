日本のディズニーでインド人観光客が集団でダンス…現地在住インド人も「恥ずかしい」

【NEWSIS】日本の東京ディズニーリゾートでインド人観光客が集団で長時間にわたってダンスを踊り、SNS（交流サイト）などで怒りの声が相次いでいる。

インド・メディア「ニュース18」が4日（現地時間）、報じた。それによると、X（旧ツイッター）に最近、東京ディズニーリゾートの飲食店など敷地内でインド人の観光客たちが集団で踊る様子を映した動画が拡散され、物議を醸している。

【写真】インド人観光客が集団で踊る様子

最初にこの動画をアップした投稿者は「彼らは食事の時間中ずっとダンスをして周囲に非常に不快な思いをさせていた。その後、アトラクションの待ち行列でも遭遇したが、モバイルで注文した料理を取りに行く前から、取って戻ってきた後まで、長い間大騒ぎしていた」と当時の状況を振り返った。

さらに「キャストたちがスマートフォンの翻訳機を見せてやめさせようとしたけれど、対応がとても遅かったし、強く注意しないので残念だった」と続けた。

別のネットユーザーも「高い入場料を払ってこんな姿を見せられるのは拷問に等しい」「ディズニー側が強く対応しないのならもう行かない」と怒りをぶちまけた。

また「テーマパークの中ではSNS（交流サイト）用のダンスチャレンジ撮影を全面的に禁止し、摘発したら即座に退場させるべき」と強く主張する人もいた。

波紋が拡大すると、現地在住のインド人と海外在住のインド人の間で自省の声が出始めた。「海外に行ってなぜあんな振る舞いをするのか理解できない」「訪れた国のマナーを守るのは基本」などと恥ずかしさを隠さず、批判の声に同調した。

チョン・ウヨン記者