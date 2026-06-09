「タンクでひいてしまえ」発言に李在明大統領・共に民主党だんまり、野党代表がダブスタを痛烈批判「スタバと同じ物差しを」

【NEWSIS】韓国の与党寄りユーチューブ・チャンネル『メブルショー』司会者チェ・ウク氏が「（インターネット・コミュニティー・サイト「日刊ベスト貯蔵所」ユーザーの若者を念頭に）タンク（戦車）でひいてしまわなければならない」と発言したことについて、韓国の最大野党・国民の力は8日、「李在明（イ・ジェミョン）大統領と与党・共に民主党は選択的な沈黙を貫いている」と批判した。

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国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は同日午前、国会で開かれた最高委員会議に出席し、「李在明大統領はスターバックスの『タンク・デー』イベントに対し、『低質な商売人の非人間的で行き当たりばったりの行為だ』と激怒した。『メブルショー』にも同じ物差し（基準）を適用せよ」と主張した。

そして、「スターバックスには口角泡を飛ばして不買運動を扇動した共に民主党の議員たちは一様に沈黙している」「これこそ『選択的な怒り』ではないか。20－30代の若者たちに対する進歩（革新）陣営の攻撃も度を越えている」と言った。

同党の朴成訓（パク・ソンフン）首席スポークスパーソンも同日のコメントで、「光州民主化運動（1980年5月18日の光州事件）の悲劇と痛みを思い起こさせる表現を公開放送（ユーチューブ）でためらうことなく使用したもので、犠牲者と遺族を深く傷付ける非常に不適切な発言だ」と強調した。

さらに、「実際の放送で『タンクでひいてしまわなければならない』という発言が出たのにもかかわらず、大統領も、共に民主党指導部も、共に民主党寄りの人々も、一斉に口をつぐんでいる」「企業（スターバックス）が言ったら『民主主義破壊』で、与党寄りのユーチューバーが言ったら『冗談』なのか」と反発した。

そして、「これこそ李在明大統領と共に民主党が見せた『選択的正義』であり、偽善という素顔だ」「これほどまでになると、共に民主党にとって光州民主化運動は民主主義精神や歴史的価値ではなく、必要な時に取り出す政治的武器であり、陣営を結束させる手段に過ぎない」と言った。

その上で、「今回の『メブルショー』におけるタンク関連不適切発言について、明確な見解を示すよう求める」と要求した。

ハン・ウンジン記者、ウ・ジウン記者、チョン・サンウ記者