豪当局、飼育・販売禁止の外来種「マダガスカルゴキブリ」10万匹を押収

オーストラリアで、飼育・販売が禁止されている外来種のゴキブリが飼育施設で10万匹以上飼育されていることが分かり、ゴキブリは全て押収された。オーストラリア当局は、違法に飼育されている外来種の無脊椎動物の押収規模としては過去最大だと明らかにした。

【写真】巨大…豪当局が押収したマダガスカルゴキブリ

AP通信や豪ABCなど海外メディアが5日（現地時間）、報じた。それによると、豪気候変動・エネルギー・環境・水資源省（DCCEEW）が先月、ニューサウスウェールズ州バサーストの商業用飼育施設で外来種のゴキブリ10万匹超を押収したという。

押収されたゴキブリは、シューシューと音を立てるマダガスカルゴキブリと、デュビア（小動物などの餌用ゴキブリ）だ。オーストラリア当局はこれらのゴキブリが最大で時価20万豪ドル（約2260万円）と推算している。

オーストラリアでは外来種のゴキブリを輸入したり、所持・飼育・販売したりする行為は全て違法だ。当局はこれらの外来種がオーストラリア国内で環境リスク評価を経ておらず、地域固有種の野生動物や農作物にとって疾病の原因となる可能性がある上、生態系に悪影響を与える恐れがあるとみている。

マダガスカルゴキブリは世界で最も大きなゴキブリとして知られている。体長は5－8センチに達し、外部から刺激を受けると体内の空気を強く吹き出してシューシューと音を立てる。オーストラリアでよく見られる一般的なゴキブリよりはるかに大きい。

現地では、押収されたゴキブリが爬虫類の餌として違法に流通していた可能性が指摘されている。豪ABCは現地の爬虫類専門家の言葉を引用し、デュビアなどがトカゲなどペット用爬虫類の餌として使われている可能性があると報じた。サイズが大きいため数が少なくても餌として十分であるため、一部の飼育者が買い求めるという。

DCCEEWは、違法な外来昆虫の取引に対する取り締まりを強化する方針を示している。また、爬虫類の飼育者に対し、コオロギやオーストラリア国内で合法的に流通している野生のゴキブリなどを餌として使うよう呼びかけた。

英紙ガーディアンは、ニューサウスウェールズ州第一次産業・地位開発省が、押収したゴキブリの安楽死と廃棄処分を担当すると伝えた。AP通信は、ゴキブリの飼育業者に対する刑事起訴は行われなかったと報じた。

オーストラリアは、固有の生態系と農業・畜産業の保護のために、厳格な生物保全制度を運用している。外来の動植物や昆虫が流入・定着すると、固有種や農業生産に被害を及ぼす恐れがあるからだ。

チョン・ドゥヨン記者