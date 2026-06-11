日本のBTSファンから予約照会、暴言浴びせて予約を取り消した釜山のホテルが物議

BTS（防弾少年団）の釜山公演を前に、日本人ファンが釜山のあるホテルに予約確認の連絡を入れたところ、暴言を浴びせられて予約がキャンセルされたとの訴えが波紋を呼んでいる。一部宿泊施設による一方的な予約キャンセルや料金値上げに加え、外国人観光客への接し方に至るまで論争が拡大している。

【図】一体どんなやり取りだったの？

インターネット上の掲示板やソーシャルメディア（SNS）などでは9日、BTSのファンである日本人Aさんが最近釜山の宿泊施設とやり取りしたメッセージやSNSに投稿した内容が拡散した。Aさんは宿泊予約サイトを通じて釜山のあるホテルを予約し、チェックイン方法やエレベーターの有無、予約が自動キャンセルされる可能性などについて問い合わせたという。

Aさんが公開したメッセージには、今月5日に宿泊施設と交わしたやり取りが含まれていた。Aさんが「チェックイン方法を教えてください」「エレベーターはありますか」「予約が自動的にキャンセルされることはありますか。安心してもいいですか」などと尋ねると、宿泊施設側は侮辱的な表現とともに「予約キャンセル、ご苦労様」と返答した。

AさんはSNSに「昨日予約したホテルが無断でキャンセルされるケースを頻繁に聞き、不安になったので質問したのは失礼だったのか」とし、「翻訳機を使っても理解できず、信じられないような内容なので、泊まらなくてよかった」と書き込んだ。

この話が伝わると、インターネット上では宿泊施設側の対応を批判する反応が相次いだ。あるネットユーザーは外国人観光客に対して不適切な対応をしたとか、釜山の観光イメージに悪影響を与えかねないと指摘した。一部には同じような被害を防ぐために宿泊施設の名称を公開すべきだとの主張もあった。

ただ、Aさんは宿泊予約サイトによる対応待ちだとした上で、「逆恨みや営業妨害だと非難されることが怖い」としてホテル名は公開していない。

BTSは12、13日の両日、釜山で公演を行う。BTSが釜山で公演するのは、2022年10月に開催された「2030年釜山万博誘致祈願コンサート」以来のことだ。公演を前に一部宿泊施設が既存の予約をキャンセルしたり、価格を大幅に引き上げたりしているとの苦情が相次いだ。

韓国政府によると、5月29日までに受理したBTS釜山公演に関する宿泊関連の苦情は311件だった。うち予約キャンセルが256件で最も多く、高額料金に関する通報は48件だった。

警察も宿泊施設に関連する疑惑を調べている。釜山警察庁の反腐敗・経済犯罪捜査隊は、既存の予約をキャンセルした後、同じ客室をより高い価格で再販売した疑いがある釜山の一部宿泊施設を詐欺の疑いで捜査している。警察は予約キャンセルの理由が実際のオーバーブッキングによるものか、価格を引き上げて再販売するためのものかなどについて調べを進めている。

韓国政府と関係機関は宿泊ぼったくり問題を防ぐための対策も進めている。政府は価格の引き上げや再販売を目的として既存の宿泊予約を一方的にキャンセルした場合、契約金を返金し、キャンセルされた宿泊料金の200％を追加で賠償する方向で消費者紛争解決基準の改正を進めている。消費者紛争解決基準とは、消費者被害が発生した際に返金や賠償の基準となるものだ。

チョン・ドゥヨン記者