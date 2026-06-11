白バイに鳥の巣、4つの卵から2羽かえる　／米ワシントン州

【NEWSIS】米ワシントン州の警察署のオートバイ（白バイ）に巣を作ったメス鳥が卵をかえして話題になっている。米メディア「ピープル」が8日（現地時間）に報道した。

報道によると、ワシントン州のピュアラップ警察署は交流サイト（SNS）「フェイスブック」公式アカウントを通じ、訓練用白バイの収納ケースに鳥が巣を作り、卵を産んだことを伝えた。警察はこの白バイの走行を一時停止し、鳥に「Traffic Birdie（トラフィック・バーディ）」というニックネームを付けて、特別に保護することにした。

【写真】白バイにつくられた鳥の巣…ひなが生まれて話題に

同署の関係者は「羽根がある私たちの友達と、未来のヒナたちが安全に過ごせるよう願っています」「かわいい新入りメンバーが生まれ次第、情報共有します」と書いた。公開された写真には、走行中止となった白バイの中に悠然ととまっているメス鳥と、かえる前の卵が写っている。

その後、同署の誠実な世話が続けられ、ついにうれしい便りが届いた。同署はフェイスブックで、4つの卵のうち2つがかえったことを正式に発表した。同署の職員は、新しい家族がストレスを感じないよう、一定の距離を慎重に保ちながら成長を見守っているという。

同署の関係者は「母鳥は警察署の建物内にある非常に特別な巣でヒナたちを育て、保護し、母親としての役割を見事に果たしています」「まだかえっていない卵が2つ残っています。私たちの新しい訓練隊員たちがこの世界に足を踏み入れ次第、追加でお知らせします」と報告した。

チョン・ウヨン記者