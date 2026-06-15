サッカー好きの麻薬密売犯、W杯マスコットに扮した警察官に逮捕される…自宅で開幕戦観戦中に　／ペルー

【NEWSIS】2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会が盛り上がる中、ペルーの警察官がW杯のマスコットを利用して麻薬密売容疑者を逮捕し、話題となっている。米AP通信が14日（現地時間）に報道した。

報道によると、ペルーの警察官はW杯のマスコットに扮（ふん）した上で、メキシコ対南アフリカのW杯開幕戦中にカルロス・カブレラ容疑者（48）を逮捕したと発表したとのことだ。ペルー警察は交流サイト（SNS）「TikTok（ティックトック）」公式アカウントに逮捕時の様子を撮影した動画を掲載した。

警察官たちは、今回のW杯のマスコットである米国の「クラッチ」（ハクトウワシ）、カナダの「メープル」（ヘラジカ）の着ぐるみを着ている。もう一つのマスコットはメキシコの「ザユ」（ジャガー）だ。着ぐるみを着た警察官たちは、メキシコ対南アフリカのW杯開幕戦中継が行われる中、金属製ハンマーでドアを破壊し、家の中に入ってカブレラ容疑者を逮捕した。

ペルー警察は今回の作戦でコカイン2524袋と銃器1丁を発見したと明らかにした。ペルーでは、コカイン5－50グラムを所持していた場合、3年から7年の懲役刑が言い渡される可能性がある。

逮捕を発表したカルロス・アルカンタラ大佐は「情報活動のおかげで、容疑者が熱狂的なサッカー・ファンで、W杯の熱気に浮かれていることが分かった」「疑われずに接近して逮捕するため、警察官たちにW杯のマスコットの着ぐるみを着せることにした」と説明した。

ペルー警察は以前も、逮捕対象者たちに疑われないよう、「グリンチ」「フレディ・クルーガー」「デッドプール」「ウルヴァリン」「サンタクロース」などさまざまなキャラクターに扮している。

パク・ユンソ記者