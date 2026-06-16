観戦後ごみを拾う日本サポーターに米メディア「最も尊敬され、歓迎される国」　サッカーW杯F組第1節

サッカー日本代表チームとファンたちが試合終了後に自発的にゴミを片付ける姿が、今回の2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会でも見られた。

【写真】「ハリウッドは偽善者の殿堂」 米アカデミー賞授賞式後の観客席の床に散乱するごみ

日本は15日（韓国時間）、米テキサス州ダラス・スタジアムで行われたグループステージF組第1節・オランダとの試合で、2－2の引き分けに持ち込んだ。後半43分に劇的な同点ゴールが決まり、日本の観客席は歓声に包まれたが、試合が終わると日本のファンは青いビニール袋を取り出し、周辺に落ちていたビール缶などのゴミを拾い始めた。

「サムライブルー（日本代表チームの愛称）」のシンボルカラーである青いビニール袋は、試合中は応援グッズとして使われるが、試合後は周辺のゴミを集めるために遣われる。

試合を観戦したタナカ・エイタさん（20）はフランス・メディア「フランス24」の取材に「日本人は『使い終わった場所はさらにきれいに片付けてから去るべきだ（立つ鳥跡を濁さず）』と教わる」「（自分だけでなく）他の人々も考えなければならない」と語った。同メディアは「日本のファンたちの清潔な応援文化は、国際舞台で日本を代表するトレードマークとなった」と説明した。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」も「気候変動を否定する（米メディアの）フォックス・ニュースでさえ、（日本のファンたちの姿を見て）ゴミの分別の重要性を強調するという皮肉な状況になった」「日本がこのようなトーナメント競技で最も尊敬され、歓迎される国だと見なされているのは、こうした理由からだ」と書いた。

日本代表選手たちも、ロッカールームに折り鶴を残し、きれいに片付けた状態でスタジアムを去ったと報じられている。折り鶴は日本で感謝の気持ちを表すシンボルだ。米CNNは「2018年と2022年のW杯では、勝っても負けても（日本代表チームの）ロッカールームにはゴミ一つなかった」「日本代表チームがいたという唯一の痕跡は感謝のメッセージと折り鶴だけだった」と報じた。

W杯初戦を終えた日本代表チームは21日午後1時にチュニジアとの第2節に臨む。

キム・ナヨン記者