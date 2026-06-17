韓国政府が介入すると分裂と混乱招く「北」の呼称【コラム】

過去数回にわたり「訪北」取材を控えて韓国政府の事前教育を受けた際、優先的に強調された事項の一つが「北韓」の呼称だった。「北韓の地に足を踏み入れたら、北韓を北韓と言ってはならず、北韓、韓国、大韓民国という表現も使わない方が良い」と言われた。いずれも北韓で拒否感が強い呼称であるため、「北韓・南韓・大韓民国」の代わりに「北側・南側・南朝鮮」と呼ぶことで、不必要な摩擦を避けられるという説明だった。平壌で会った北側関係者は「平壌の空はPM2.5もなく本当にきれいですね」という記者の称賛に対し、「神聖なわが共和国にはPM2.5のような汚物はない」と述べ、「共和国」という呼称を好んだ。

先日、「北韓」女子サッカーチームの監督と選手は、韓国人記者が「北側」という表現を使ったことに抗議し、正式な国名（朝鮮民主主義人民共和国）で呼ぶよう求め、記者会見場を立ち去った。過去の南北会談で、北側代表団が「北韓」という用語に激怒して荒々しく態度を変えた場面と重なり、呼称問題がどれほど敏感な問題であるかを改めて思い起こさせた。

韓国社会において「北韓」は、光復（解放）以降、長い間通用してきた最も一般的な呼称である。かつて一時「北傀」「北朝鮮」と呼んだこともあったが、現在はほとんど使われていない。時折、読者から「なぜ私たちを韓国ではなく南韓と呼ぶのか」「なぜ北韓の正式国名を使わないのか」という問い合わせを受ける。南北関係の記事は一般の記事とは異なり、南北が「国と国の間の関係ではなく、統一を志向する過程で暫定的に形成される特殊な関係」であるという認識に基づいて書かれるからだ。金正恩総書記が「敵対的な二国家論」を掲げて以来、南北関係を扱う際には「韓国」「朝鮮」という表現にはより慎重であるべきだと考える。

呼称は一つの社会で自然に形成されたものであり、政府が介入して突然変えることはできず、そうすべきでもない。「平和的二国家論」を主張する鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一相は、機会があるたびに北韓を「朝鮮民主主義人民共和国」またはこれを略した「朝鮮」と呼んでいる。国家報勲部長官は最近、公式の席で北韓を「人民共和国」と呼んだ。閣僚であれば「北韓」という呼称が「韓半島とその付属島嶼」全体を領土と規定した大韓民国憲法に基づき、未回復地域を指すものであることを知らないはずがないだろう。

いつの日か国民の大多数が北韓を自然に「朝鮮」と呼ぶ瞬間が来るかもしれない。学界ではすでに以前から、少数ではあるが「北韓を朝鮮と呼ぶべきだ」という主張が存在していた。進歩陣営のある学者は「政府が介入すべきことではないのに、長官が『朝鮮』と言うのは慎重を欠いている」とし、「格好がつかなくなった」と指摘した。

1972年の7・4南北共同声明には、南北双方の国名が記載されていない。署名も「互いに最高指導者の意を体して 李厚洛（イ・フラク） 金英柱（キム・ヨンジュ）」とだけ記されている。中央情報部長、労働党組織指導部長といった職責も省かれた個人署名である。南北合意書に正式な国名と公的な職責が表記されるようになったのは、1991年に「南北基本合意書」が採択されてからである。南北合意書に正式な国号が使用されるまで、約20年にも及ぶ慎重な過程を経たことになる。

呼称の問題は、国民の感情と政治的現実の両方を考慮しなければならない。韓国政府が先頭に立って行うべきことと、そうでないことがある。北韓の呼称を突然変えるようなことは、政府が乗り出してはならず、かえって分裂と混乱を招くだけである。先日政府が予算が投入される南北協力基金を、南北サッカー試合の応援に駆けつけた韓国の民間団体に支援したところ、不必要な物議を醸した事例が端的に示している。呼称問題は効果を期待しにくい敏感な案件であることを、政府は改めて認識しなければならない。

キム・ミンソ記者

※ 本記事はAIで翻訳されています。