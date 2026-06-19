2025年韓国大統領選の期日前投票箱から過去の投票用紙発見…開票結果には未反映

【NEWSIS】第21代大統領選挙投開票の際に一部投票箱の中から過去の選挙に使われた投票用紙が見つかり、開票結果に反映されていなかったことが分かった。

【写真】竜仁市内の期日前投票所で見つかった「李在明」の横に投票マークのついた投票用紙

中央選挙管理委員会が17日に韓国野党・国民の力の金玟甸（キム・ミンジョン）議員に提出した「公職選挙手続き事務改善研究報告書」によると、第21代大統領選挙の事前投票箱から京畿道富川の第22代国会議員選挙の投票用紙が発見されたという。

また大統領選挙当日には投票箱から釜山教育監再選挙の投票用紙がみつかり、開票所では江西区第4選挙区ソウル市議会議員選挙の投票用紙と第22代国会議員選挙九老区比例代表選挙の投票用紙が見つかった。

発見された投票用紙は主に投開票の際に投票箱の中や管内の期日前投票箱の連結部などから発見されたという。

選管はこれらの事態が起こった原因として「投票箱内部のずさんなチェック」「投票箱の特性による構造的死角」などと分析している。

選管は投票箱の確認と点検作業の強化、期日前投票箱の材質変更などの対策を取るとしている。選管の関係者は「一連の問題が起こってから投票箱の材質変更など改善策が今回行われたと聞いている」とコメントした。

チョン・サンウ記者