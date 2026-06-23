合気道団体の演武動画が物議、韓国警察が採用方式を見直しへ【独自】

【TV朝鮮】（アンカー）

警察は昨年から合気道大会で入賞した武道家の特別採用を行っています。ところがある合気道団体が投稿したデモンストレーション動画を見ると、特別採用に問題がないのか疑問を抱くようになります。「気」で相手を倒すという非科学的な様子が撮影されていますが、波紋が広がったため警察は採用方式を見直すことにしました。パク・チェフン記者の単独リポートです。

【写真】「気」で相手を倒す様子

（記者リポート）

白い道着を着用した男性が腕を上下に振り回しながら回転させ、相手の男性2人の手首を素早くつかみます。

手首を捕まれた2人の男性は苦痛に表情をゆがめ腰が曲がった状態で体が固まりました。

大韓体育会所属の大韓民国合気道総協会が投稿した「護身術」のデモンストレーション動画です。

協会は昨年から警察官4人を特別採用する武道大会を主催しています。

総協会が指定した技術を使わない場合は最低点とされます。

デモンストレーション動画について総協会所属ではない合気道関係者から疑問の声が上がっています。

チョン・ジヒョン／合気道館長

「指導者として少し恥ずかしさを感じました。『協力し合って正しい方向に進む方法を見いだせばよいのでは』と思います」

これについて総協会の関係者は「呼吸秘法伝習リストを10年前に入手しました」「SNS（交流サイト）を通じた批判などに対しては刑事告発をします」とコメントしました。

波紋が広がると警察は「特別採用大会で登場した技術はデモンストレーション動画のものとは異なっていた」「来年から選抜基準を見直す予定」と説明しました。TV朝鮮、パク・チェフンがお伝えしました。

（2026年6月22日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）