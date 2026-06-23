学者の不正を連続暴露中の中国有名ブロガー、今度は母校教授の「インチキ論文」告発

【NEWSIS】中国の有名大学の学者による不正行為を暴露して有名になったブロガー「耿同学」が、今度は中国の宇宙航空分野では最高峰の大学とされる北京航天大の教授が世界的な科学誌「ネイチャー」に掲載した論文を攻撃した。

耿同学は5月28日、突然「法律は大衆を罰しない」「不正行為が多すぎて無感覚になってしまった」などの理由を挙げ、不正行為の告発活動を全面的に中止すると表明したものの、再び告発を行った。それに先立ち、耿同学は5月23日、過度な圧力と家族の安全を理由に不正行為の告発活動を中止するとしていた。

香港紙「明報」が今月19日に報じたところによると、耿同学は今月16日、北京航天大医学科学・工程学部副学部長の常凌乾教授の不正行為を暴露する映像を公開した。映像公開後、外部の公式ウェブサイトは「サーバーエラー」と表示されるようになり、常教授の研究室のウェブサイトも「工事中」との表示に変わった。

耿同学は動画の中で、常教授が昨年4月に科学誌ネイチャーに発表した論文の実験データについて、「あまりにも完璧で、むしろ異常なほどだ」とし、「改ざんされたデータの可能性がある」と主張した。耿同学は「実際の実験データにはランダムな誤差や変動があるはずだが、論文で示された2番目と3番目の実験曲線は固定された公式を用いることで、1番目のデータから正確に導き出すことができる」と指摘した。

常教授は国家科学基金の優秀青年学者賞受賞者であり、万人計画（中国の海外優秀人材確保プロジェクト）の中心人材だ。国務院が特別支援する専門家にも選ばれた。研究分野は細胞バイオチップやナノ電気穿孔法などとされる。

耿同学による動画投稿後、多くのネットユーザーが大学の公式ウェブサイトにアクセスし、学者の経歴や研究業績を確認しようとした。ウェブサイトは接続障害に見舞われ、一時的に機能停止に陥った。

耿同学は先日も同大学航空科学工学科の王軍教授とその研究チームが「機械工学学報」と「航空学報」に発表した2本の論文について、数値が矛盾していると非難していた。

耿同学の本名は耿江濤氏で、北京航天大生物医学工程学部博士課程の学生だった。昨年退学した後、科学ブロガーとして活動を始めた。今年4月以降は、同済大生命科学技術学部の王平学部長、南開大生命科学学部の陳佺氏など著名な学者による不正行為疑惑を次々と暴露し、大きな波紋を呼んでいる。

耿同学が不正行為を暴露した5人の学者はいずれも職務停止などの処分を受け、耿同学の暴露内容が立証され、名声がさらに高まった。

今後は自身の母校でもあった航天大の常教授によるネイチャー誌論文の不正疑惑にどんな結論が出るのかに関心が集まる。耿同学は不正行為の告発を行う主な手段としてコンピュータデータの比較を利用し、多くの通報がネットユーザー、特に学部生や大学院生から寄せられたと主張している。

ク・ジャリョン記者