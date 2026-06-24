「犬の食事」「なぜご飯の上に」　韓国で無料食事提供の神父に悪質コメント殺到

路上生活者や生活困窮者のために無料で食事を提供している「アンナの家」で、ご飯の上にケーキを載せて提供したとして、写真を投稿した神父のSNS（交流サイト）アカウントに悪質コメントが殺到していることが23日までに分かった。

悪質コメントが書き込まれている投稿は、「アンナの家」を運営するキム・ハジョン神父（69、本名：ビンチェンツォ・ボルド）が6月13日にアップしたものだ。以前から製パン店が継続してケーキを差し入れてくれるため、ケーキを提供することができるとして、支援への感謝を伝える内容になっている。

アップされた動画には、配膳プレートに盛られたご飯の上にケーキを1切れずつ載せる様子が収められている。鶏肉の韓国風煮込み、キムチ、トトリムク（どんぐりのでんぷんをゼリー状に固めたもの）、卵スープも一緒に提供されている。

これに対し、一部のネットユーザーが「ご飯の上にケーキを載せるなんてあり得ない」と批判コメントを書き込んだ。「ご飯の上にケーキは…犬の食事じゃないんだから」「血圧が上がっちゃうよ。なんでご飯の上に…」「ご飯とケーキってどんな組み合わせだよ、そのうちキムチスープも上からかけそうだな」などと冷やかし交じりのコメントも続いた。

この事実がインターネットのコミュニティーサイトなどを通じて広く知れ渡ると、今度は悪質コメントに対する批判の声と、キム神父を応援するコメントが多数寄せられた。中には「ケーキ事件を通じてアンナの家のことを知り、定期支援を開始しました。神父さんもボランティアの方々も、祝福にあふれた毎日を送れることを願っています」という人もいた。

キム神父は1991年に来韓し、宗教指導や精神的ケアなどの活動に従事した。韓国がアジア通貨危機（IMF危機、1997年）に見舞われて以降、路上生活者を支援するために1998年にアンナの家を設立。その後、無料の食事提供を始め、昨年までに食事提供を受けた人は332万人に達した。

キム神父はこれらの功績が認められ、2015年に特別帰化者に選ばれて韓国国籍を取得し、19年には国民勲章の冬柏章（3等）を受賞した。

ヤン・ボムス記者