中国のスパコン、米国抜き9年ぶり「世界最速」

中国のスーパーコンピューターが世界最速のスーパーコンピューターにだと認められた。

24日（現地時間）、ドイツ・ハンブルクで開催されたISCカンファレンスで、「世界トップ500コンピューター・ランキング」が発表された。

このランキングで1位になったのは、中国・深センの国家コンピューティングセンターが開発した「Line Shine（ライン・シャイン）」だった。中国のコンピューターが同ランキングで1位を獲得したのは2017年以来、9年ぶりのことだ。

ランキングを作成した科学者たちは、ライン・シャインが「2.198exaFLOPS（エクサフロップス）を達成した」としている。これは毎秒約219京8000兆回の浮動小数点演算が実行できる性能を意味するという。

2位には米カリフォルニア州の国立研究所で使用されている「El Capitan（エル・キャピタン）」、3位と4位も米研究所のスーパーコンピューターだった。

5位はドイツのスーパーコンピューター「Jupiter（ジュピター）」で、以下はイタリア・スイス・日本のスーパーコンピューターが続いた。

スーパーコンピューターは一般的なコンピューターよりも1000倍以上も速く、さまざまな仮想実験やモデリングに利用されている。

イ・チェリム記者