韓国司法試験の選択式問題でAIが満点…首席合格者を上回る

韓国の法律サービスプラットフォーム「ロートーク（LawTalk）」などを運営するリーガルテック企業「ローアンドカンパニー（Law＆Company）」は24日、自社の法律AIサービス「スーパーロイヤー（SuperLawyer）」が韓国の第15回弁護士試験の選択式テストで正答率100％、375点満点を記録したと発表した。

【図】人間 vs ChatGPTの翻訳ブラインドテスト

スーパーロイヤーは、2024年7月に法務関係者向けに発売した生成AIベースの法律サービスだ。ローアンドカンパニーは「今回の点数は同じ試験に首席で合格した受験者の選択式テストの点数360点よりも15点高い」と明らかにした。

スーパーロイヤーは昨年実施された第14回弁護士試験の選択式テスト150問のうち111問で正解し、合格ライン（96問正解）を超えた。このときChatGPTの正解数は74問にとどまった。その後、スーパーロイヤーは同年の5月に正解数が123問（正答率82％）まで上がった。

ローアンドカンパニーは、530万件の判例をはじめ、法令、決定例、行政審判例、行政規則などの法律関連データをスーパーロイヤーに活用している。さらに、今年5月には法律文書作成に特化した機能「ロングフォーム・プレミアム」と、推論機能を強化したAIエージェント「スーパー・エージェント」も発表した。

ク・アモ記者