決勝T逃した洪明甫監督の推定年俸、出場国中16位約4億円…森保監督は29位　サッカーW杯北中米大会

洪明甫（ホン・ミョンボ）サッカー韓国代表チーム監督の年俸が216万ユーロ（約4億円）と推定されるという分析が発表された。これは、2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会出場48カ国の代表監督のうち16位で、これまで言われてきた約20億ウォンの約2倍だ。

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「SalaryLeaks（サラリー・リークス）」が27日に公開したW杯北中米大会出場48カ国の監督年俸推定ランキングによると、洪明甫監督の年俸推定は216万ユーロだとのことだ。サラリー・リークスは世界のスポーツ選手や指導者の年俸・契約情報を分析する専門サイトだ。

洪明甫監督の年俸推定値よりも低いと予想される国の代表監督の中には、自力でベスト32進出を決めたケースも複数ある。例えば、エジプト（15万5000ユーロ）、オーストラリア（60万5000ユーロ）、コートジボワール（82万ユーロ）、南アフリカ（90万ユーロ）、スイス（160万ユーロ）、ベルギー（170万ユーロ）などの代表監督たちだ。

しかも、洪明甫監督の年俸推定は、日本の森保一監督（82万1000ユーロ）よりも倍以上高い。森保監督の年俸順位は29位だ。

年俸1位はブラジルを率いるカルロ・アンチェロッティ監督で、950万ユーロと推定されている。一方、年俸が最も低いと推定される監督はキュラソーのディック・アドフォカート監督で、9万6000ユーロだ。アドフォカート監督は2006年のW杯ドイツ大会で韓国の代表監督を務めた。

サラリー・リークスは今回の年俸推定について、「公表された契約書、各国サッカー協会の資料、発行時点で入手可能な信頼できる報道を基に算出した」「成果ボーナスや資格取得報酬などのインセンティブは含まれていない」と説明している。今後のW杯の成績次第では、さらに収入が増える可能性があるということだ。

キム・ヤンヒョク記者