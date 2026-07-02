「過去最高レベルのセキュリティ非常事態」　NYをストップさせるテイラー・スウィフトの結婚式

【NEWSIS】世界的なポップスターのテイラー・スウィフトとプロアメリカンフットボールリーグ（NFL）スターのトラビス・ケルシーの結婚式が行われる今週末、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン周辺に全世界の注目が集まる。

米紙ニューヨーク・タイムズが1日（現地時間）報じたところによると、今回のイベントは木曜日のリハーサルディナーを皮切りに、金曜日の結婚式まで二日間にわたり、徹底して非公開で執り行われるという。

現場の警察関係者たちは今回のイベントについて、周辺地域にまで広範囲にわたり影響を及ぼす大規模なイベントと考えている。ある元警察関係者は「35年の在職期間中、これほど規模の大きい結婚式は見たことがない」とし、過去のエルヴィス・プレスリーやビートルズの全盛期に匹敵するほど、熱狂的なファンが多数集まると予想した。

これに伴い、警察は車両突入などテロの危険を防ぐため、米プロバスケットボール協会（NBA）決勝戦の際に使用されたものと類似したコンクリートの壁を設置し、数百人の警察官を配置する方針だ。

イベントは独立記念日の連休と重なり、都市の治安維持の負担を大きくしている。すでにサッカー・ワールドカップ（W杯）やNBA決勝戦などで疲労が極限に達している警察は、今回のイベントまで加わり、人員の運用が難航している。

ある警察関係者は記者会見で「金曜日の夜、マディソン・スクエア・ガーデンでわたしたちが注目しているイベントがある」と警察官の配置を認めたが、詳しい内容については明らかにしていない。

内部メモによると、金曜日には最大1000人のゲストがマディソン・スクエア・ガーデンに集まり、カクテルアワーを経て、挙式と披露宴が午前2時ごろまで続く予定だ。テイラー・スウィフトは、近隣のウエスト31番街と33番街一帯の道路閉鎖許可を申請したと伝えられている。