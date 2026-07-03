「命綱なし、高さ450メートルでプロポーズ」　ロシアのスタントカップル、NYで逮捕

【TV朝鮮】米ニューヨークのランドマークであるエンパイア・ステート・ビルのアンテナの頂上に登り、写真を撮影していた男女2人が逮捕された。

【写真】エンパイア・ステート・ビルのアンテナ頂上に設置された手すりに男女二人が登っている様子

AP通信やCBSなど外信は、現地時間の1日午後0時ごろ、高さ443メートルのエンパイア・ステート・ビルのアンテナ頂上に設置された手すりに男女二人が登っている様子がキャッチされたと報じた。

二人は手すりで「愛の力が権力への愛に勝つとき、世界は平和を知る」という言葉が記された横断幕を広げ、その後、ひざまずいて指輪を渡しながらプロポーズするような様子も演出した。

ニューヨーク市警察（NYPD）は午後1時ごろ、二人を逮捕した。彼らがどのようにして立入禁止区域であるビルの頂上に登ったのかは、まだ明らかになっていない。

逮捕された男女は、ロシア出身の写真家兼クライマーであるアンジェラ・ニコラウとイワン・ビアカスだと分かった。

二人は2024年に制作されたドキュメンタリー映画『スカイウォーカーズ：ある愛の物語』の主人公で、超高層ビルやタワークレーンなど高い建築物の頂上でアクロバットに近い写真を撮影し、注目を集めていた。