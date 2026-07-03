8000万円のフェラーリで跳びはねて遊んだ子どもたち…親は「11万円だけ賠償」で結局訴訟へ／中国・雲南省

【TV朝鮮】中国で子ども四人が8億ウォン（現在のレートで約8400万円。以下同じ）に達するフェラーリの上に登って遊び、車体を壊してしまう事件が発生したと外信が伝えた。

6月30日に中国メディアの観察者網や香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などが報じたところによると、最近、雲南省昆明に居住するチャンさんが、自身の所有するフェラーリが子ども四人のいたずらによって損壊したとして現地の警察に通報した。

チャンさんは、このフェラーリを2020年に360万元（約8600万円）で購入したと話した。

車はルーフやフェンダー、テールランプ、ボンネット、ガラスなどに傷がつき、バンパーにもひびが入った。

チャンさんは、子どもが引き起こした事態であるうえ、自身も子を持つ親であるという点を考慮し、公式のサービスセンターではなく一般の整備業者を選択したと伝えた。

最初に訪れた整備業者で4万8000元（約114万円）の見積もりを受け取り、警察を通して調停に乗り出したが、子どもたちの親は1世帯あたり数百元（100元＝約2400円）だけ賠償するという立場を示したと主張した。

現在までに子ども四人の親が提示した賠償額は、合計5000元（約11万9000円）にとどまっている。

チャンさんは「何よりも今に至るまで、ただの一人の保護者も、子どもを連れて直接訪ねてきて心から謝罪していないことが最も腹立たしい」とし、円満な合意に至らない場合は民事訴訟を提起する計画だと明かした。