「髪型が気に入らない」　80代の男が美容室で刃物を振り回して大暴れ…二人が重軽傷

【TV朝鮮】（アンカー）

ある美容室で、80代の男が美容師と客を刃物で脅しました。その理由はあきれたものでした。この美容室での散髪の仕上がりが気に入らなかったというのです。イ・ソンジン記者がお伝えします。

【写真】美容室に入っていく男と、片手で腹部を押さえる美容師のCCTV（防犯カメラ）の映像

（記者リポート）

白い中折れ帽をかぶった男が美容室に入っていきます。

しばらくすると、片手で腹部を押さえた美容師が飛び出してきて、首にタオルを巻いた40代の男性客も慌てて脱出してきました。

きょう午前11時25分ごろ、慶尚南道巨済市のある美容室で、80代の男が刃物を振り回して暴れる事件が発生しました。

（パク・クンナムさん／目撃者）

「悲鳴が聞こえたので急いで飛び出してみると、（お腹を）このように押さえて血を流しながら走ってきて…」

80代の男が振り回した刃物で、30代の女性従業員は腕と腹部を負傷する大けがを負い、40代の男性客も首の部分にけがをしました。

幸い、二人とも命に別条はないことが確認されました。

加害者の男は犯行直後に逃走せず、美容室にとどまっていたところを逮捕されたことが分かりました。

現場にいた他の従業員たちが、逃げられないよう出入り口のドアを塞いだため、逃走を諦めたものと警察ではみています。

男は事前に刃物を準備して美容室を訪れていたことが判明しました。

この美容室は男性のカットや髪染めなどを専門とする店舗ですが、警察の調べに対し加害者の男は、髪型に不満があったという趣旨の供述をしました。

（警察関係者）

「美容室を利用した後、恨みを抱き、悔しくて（犯行に）赴いたと…」

警察は犯行の経緯を調べた後、殺人未遂容疑を適用して逮捕状を請求する方針です。テレビ朝鮮のイ・ソンジンがお伝えしました。

（2026年7月3日放送 TV朝鮮『ニュースパレード』より）