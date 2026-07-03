ほんのちょっと出ただけなのに…映画『ホーム・アローン2』カメオ出演で1000万円台の年金を受け取るトランプ大統領

【NEWSIS】米国のドナルド・トランプ米大統領が、1992年の映画『ホーム・アローン2』へのカメオ出演など過去の俳優活動の経歴により、昨年、米俳優組合から年金を受け取っていたことが分かった。

米経済メディア「フォーチュン」が1日付で報じたところによると、ホワイトハウスが公開したトランプ大統領の2025年資産公開報告書に、トランプ大統領が昨年、映画俳優組合（SAG）から7万7808ドル（現在のレートで約1264万円。以下同じ）の年金を受領したと記載されていた。

【写真】トランプ大統領が映画『ホーム・アローン2』にカメオ出演した当時の様子

また、テレビ・ラジオ芸能人連盟（AFTRA）からも8724ドル（約142万円）の年金を受け取っていたことが判明した。SAGとAFTRAは2012年に統合され、現在はSAG-AFTRAとして運営されているが、年金基金は別個に管理されているため、報告書にはそれぞれ区別して記載された。

トランプ大統領の年金受領の背景には、約30年前の映画出演経歴がある。彼は1992年に公開された映画『ホーム・アローン2』にカメオ出演しており、この時期に俳優組合への加入と年金受領資格を得たという。

このほかにもトランプ大統領は、映画『ズーランダー』、シチュエーションコメディ『ザ・ナニー』、ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』、トーク番組『エレンの部屋』など、過去の出演作に伴うロイヤリティ（再放送などの二次使用料）も申告した。ただし、作品ごとの二次収入はそれぞれ200ドル（約3万2500円）未満の水準だった。

SAGの年金は、映画・テレビ番組への出演を通して一定の所得を得ると年金クレジットが積み立てられ、これを基に受領資格が付与される仕組みだ。

フォーチュン誌によると、トランプ大統領は1989年にSAGに加入し、その後、年金受領の要件を満たして現在まで関連の年金を受け取っている。

トランプ大統領は2021年にSAG-AFTRAから脱退したが、年金は受け取り続けている。当時、組合は2021年1月6日の米連邦議会議事堂襲撃事件に関連して除名手続きを進めており、トランプ大統領は懲罰委員会の審議を前に自主脱退した。

彼は当時の脱退書簡で「これ以上、貴組合と関係を結びたくない」と即座の脱退意思を表明し、「あなた方は私のために何もしなかった」と記していた。

ただし、組合の規定上、すでに年金受領資格を確保している場合は脱退後も年金の支給は維持される。これにより、トランプ大統領は脱退後も年金を受け取り続けているという。トランプ大統領は2024年にもSAGから10万ドル（約1624万円）の年金を受領していたことが分かった。

一方、同報告書に記載された集計によると、トランプ大統領の2025年の年間所得は22億ドル（約3600億円）以上。このうちかなりの部分は、家族の暗号資産（仮想通貨）事業などから発生した収益だという。